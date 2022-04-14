Criança morre após ser atingida por tiros em Cariacica

Um menino de 7 anos morreu após ser baleado no bairro Nova Esperança, em Cariacica , no fim da tarde desta quinta-feira (14). Ele chegou a ser socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a criança, identificada como Ricardo Coelho, foi atingida por um disparo que atravessou a mão, entrou pela face e saiu pela nuca, conforme apontado por um médico que socorreu a criança no hospital para onde havia sido levado.

Ricardo Coelho foi vítima de disparos de arma de fogo em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

No acionamento à Polícia Militar, o pai relatou que a criança estava na varanda de casa quando um homem entrou na residência e atirou contra o menino.

Polícia Militar esteve no hospital onde a criança foi socorrida em Cariacica Crédito: Caíque Verli

POR VINGANÇA

Os familiares do menino explicaram aos PMs que a criança tinha sido assassinada por vingança, sendo que a intenção dos assassinos seria atingir de alguma forma o pai do garoto. Parentes dele contaram para a polícia que o pai do menino brigou há um mês com um morador do bairro.

Após a confirmação da morte do menino, os pais de Ricardo foram levados à Divisão de Homicídios para prestar depoimento.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Militar respondeu, em nota, na manhã desta sexta-feira (15), que assim que houve o acionamento, uma viatura foi deslocada até o endereço do crime.

Durante o policiamento no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na tarde dessa quinta-feira (14), policiais militares foram acionados por uma mulher solicitando que seu filho, de sete anos, fosse socorrido. Ela disse que o menino tinha sido baleado em casa por um indivíduo armado que invadiu a residência.

Os militares levaram a vítima para um hospital particular localizado no bairro Jardim América, porém a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o Já a Polícia Civil limitou-se a informar que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Cariacica e que detalhes não serão repassados neste momento. A PC, entretanto, destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

OUTRA VERSÃO

TV Gazeta que o homem apontado até então como suspeito pela morte da criança, Ao contrário da versão contada pela família, o major Padro, da Polícia Militar, e que participou do atendimento à ocorrência, explicou em entrevista àque o homem apontado até então como suspeito pela morte da criança, não teve participação no crime

O major Prado, da PM, explicou que a principal linha investigativa é de disparo acidetal Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta