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Menino de 7 anos

Criança morre após ser atingida por tiros em Cariacica

Segundo PM, suspeita é de que tiro acidental matou garoto. Versão inicial da família para a tragédia era de que um homem havia invadido casa e feito os disparos. Mas investigação descarta essa possibilidade
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 abr 2022 às 19:13

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 19:13

Um menino de 7 anos morreu após ser baleado no bairro Nova Esperança, em Cariacica, no fim da tarde desta quinta-feira (14). Ele chegou a ser socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. 
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a criança, identificada como Ricardo Coelho, foi atingida por um disparo que atravessou a mão, entrou pela face e saiu pela nuca, conforme apontado por um médico que socorreu a criança no hospital para onde havia sido levado.
Num primeiro momento, as três perfurações levantaram a suspeita de que ele havia sido alvejado três vezes. A suspeita inicial é de que a criança tinha sido assassinada por um homem que invadiu a casa. Essa possibilidade foi descartada pela PM, que passou a acreditar que um tiro acidental pode ter tirado a vida da criança. Não há informações de quem fez o disparo.
Ricardo Coelho foi vítima de disparos de arma de fogo em Cariacica
Ricardo Coelho foi vítima de disparos de arma de fogo em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
No acionamento à Polícia Militar, o pai relatou que a criança estava na varanda de casa quando um homem entrou na residência e atirou contra o menino.
Polícia Militar esteve no hospital onde a criança foi socorrida em Cariacica
Polícia Militar esteve no hospital onde a criança foi socorrida em Cariacica Crédito: Caíque Verli

POR VINGANÇA

Os familiares do menino explicaram aos PMs que a criança tinha sido assassinada por vingança, sendo que a intenção dos assassinos seria atingir de alguma forma o pai do garoto.  Parentes dele contaram para a polícia que o pai do menino brigou há um mês com um morador do bairro.
Após a confirmação da morte do menino, os pais de Ricardo foram levados à Divisão de Homicídios para prestar depoimento.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar respondeu, em nota, na manhã desta sexta-feira (15), que assim que houve o acionamento, uma viatura foi deslocada até o endereço do crime.
Durante o policiamento no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na tarde dessa quinta-feira (14), policiais militares foram acionados por uma mulher solicitando que seu filho, de sete anos, fosse socorrido. Ela disse que o menino tinha sido baleado em casa por um indivíduo armado que invadiu a residência.
Os militares levaram a vítima para um hospital particular localizado no bairro Jardim América, porém a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.
Já a Polícia Civil limitou-se a informar que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Cariacica e que detalhes não serão repassados neste momento. A PC, entretanto, destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

OUTRA VERSÃO

Ao contrário da versão contada pela família, o major Padro, da Polícia Militar, e que participou do atendimento à ocorrência, explicou em entrevista à TV Gazeta que o homem apontado até então como suspeito pela morte da criança, não teve participação no crime.
Cariacica
O major Prado, da PM, explicou que a principal linha investigativa é de disparo acidetal Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
O militar disse que esta narrativa está praticamente descartada, pois não há indícios de ligação dele com o caso. Um marceneiro tido como suspeito teve ainda a casa revirada e incendiada por populares horas depois de a criança ter sido morta, mas o envolvimento dele foi considerado improvável. 

Atualização

15/04/2022 - 10:46
Na manhã desta sexta-feira (15), as polícias Militar e Civil responderam sobre a ocorrência. O major Padro, da PM, informou que, ao contrário do que havia sido falado pelo pais da criança, de que um homem invadiu a residência e matou um menino, a suspeita é de o tiro tenha sido acidental. A reportagem foi atualizada.

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