Sobrinho mata o próprio tio com golpe de facão em Mimoso do Sul

Um homem foi detido após matar o tio com um golpe de facão na localidade Pratinha, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o suspeito sofre de problemas psiquiátricos e permaneceu no local após o crime.
Segundo o major Nerio Pereira da Silva Filho, comandante da 15ª Cia Independente da PM em Mimoso do Sul, o crime aconteceu no final da tarde, em região conhecida como Morro do Sol.
Testemunhas contaram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que a agressão teria começado sem nenhuma discussão anterior. Quando a polícia chegou ao local, o homem já estava morto e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo seria encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O sobrinho da vítima foi encaminhado a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem acionou a equipe da unidade, mas a informação é que a ocorrência ainda estava em andamento.