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Violência

Sobrinho mata o próprio tio com golpe de facão em Mimoso do Sul

Testemunhas relataram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que a agressão teria começado sem nenhuma discussão anterior. Suspeito foi levado para a delegacia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2022 às 20:25

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 20:25

Um homem foi detido após matar o tio com um golpe de facão na localidade Pratinha, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o suspeito sofre de problemas psiquiátricos e permaneceu no local após o crime.
Segundo o major Nerio Pereira da Silva Filho, comandante da 15ª Cia Independente da PM em Mimoso do Sul, o crime aconteceu no final da tarde, em região conhecida como Morro do Sol.
Testemunhas contaram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que a agressão teria começado sem nenhuma discussão anterior. Quando a polícia chegou ao local, o homem já estava morto e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo seria encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O sobrinho da vítima foi encaminhado a Delegacia Regional de  Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem acionou a equipe da unidade, mas a informação é que a ocorrência ainda estava em andamento.

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