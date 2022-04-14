Sobrinho mata o próprio tio com golpe de facão em Mimoso do Sul

Segundo o major Nerio Pereira da Silva Filho, comandante da 15ª Cia Independente da PM em Mimoso do Sul, o crime aconteceu no final da tarde, em região conhecida como Morro do Sol.

O sobrinho da vítima foi encaminhado a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem acionou a equipe da unidade, mas a informação é que a ocorrência ainda estava em andamento.