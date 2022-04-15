Passageiros tentam impedir ônibus de sair de terminal em Vila Velha

O excesso de passageiros e a reclamação de poucos ônibus provocaram um tumulto na manhã desta sexta-feira (15) no Terminal de São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com testemunhas, a situação teve início quando usuários do Transcol , que não conseguiram embarcar em um veículo, bloquearam a saída do coletivo.

O caso aconteceu com um ônibus da linha 561, que faz o trajeto entre o Terminal de Jacaraípe, na Serra, e o Terminal de Campo Grande, em Cariacica.

Testemunhas contaram que o coletivo estava lotado, com passageiros na porta. Foi quando passageiros que não conseguiram embarcar tentaram impedir a saída dele do terminal. Uma mulher que estava no ônibus passou mal e outras pessoas abriram a janela de emergência do veículo.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) disse que os passageiros ameaçaram o motorista e foram para frente do veículo. A confusão acabou quando policiais militares chegaram ao local e outro ônibus seguiu viagem com os passageiros.

Confusão no Terminal São Torquato na manhã desta Sexta-Feira da Paixão Crédito: Montagem/Internautas