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Confusão com Transcol

Passageiros tentam impedir ônibus de sair de terminal em Vila Velha

Confusão aconteceu na manhã desta sexta-feira (15). Policiais militares foram acionados para controlar tumulto e permitir saída dos veículos

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2022 às 12:09
O excesso de passageiros e a reclamação de poucos ônibus provocaram um tumulto na manhã desta sexta-feira (15) no Terminal de São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com testemunhas, a situação teve início quando usuários do Transcol, que não conseguiram embarcar em um veículo, bloquearam a saída do coletivo.
O caso aconteceu com um ônibus da linha 561, que faz o trajeto entre o Terminal de Jacaraípe, na Serra, e o Terminal de Campo Grande, em Cariacica.

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Testemunhas contaram que o coletivo estava lotado, com passageiros na porta. Foi quando passageiros que não conseguiram embarcar tentaram impedir a saída dele do terminal. Uma mulher que estava no ônibus passou mal e outras pessoas abriram a janela de emergência do veículo.
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) disse que os passageiros ameaçaram o motorista e foram para frente do veículo. A confusão acabou quando policiais militares chegaram ao local e outro ônibus seguiu viagem com os passageiros.
Confusão no Terminal São Torquato na manhã desta Sexta-Feira da Paixão
Confusão no Terminal São Torquato na manhã desta Sexta-Feira da Paixão Crédito: Montagem/Internautas
Com informações do G1

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