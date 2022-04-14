Filhote de sagui é resgatado em casa de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

Um filhote de sagui foi resgatado, na tarde desta quarta-feira (13), em uma casa no bairro Fradinhos, em Vitória . O resgate foi feito pelo Serviço de Resgate de Animais Silvestres, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), acionado pelo moradores do imóvel.

Segundo a secretaria, o sagui estava em boas condições de saúde e foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de animais Marinhos (Ipram).

Para quem encontrar um animal silvestre fora do seu habitat natural, a Semmam orienta ligar imediatamente para o serviço, seguir as orientações e aguardar o profissional fazer o recolhimento.

O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza, em um dos parques naturais de Vitória, ou levado ao Ipram, em Cariacica, ou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na Serra.

O atendimento do Serviço de Recolhimento de Animais Silvestres é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.