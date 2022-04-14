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Bairro Fradinhos

Filhote de sagui é resgatado em casa de Vitória

Secretaria de Meio Ambiente disse que o sagui estava em boas condições de saúde e foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de animais Marinhos (Ipram)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2022 às 12:16

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 12:16

Filhote de sagui é resgatado em casa de Vitória
Filhote de sagui é resgatado em casa de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória
Um filhote de sagui foi resgatado, na tarde desta quarta-feira (13), em uma casa no bairro Fradinhos, em Vitória. O resgate foi feito pelo Serviço de Resgate de Animais Silvestres, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), acionado pelo moradores do imóvel.
Segundo a secretaria, o sagui estava em boas condições de saúde e foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de animais Marinhos (Ipram).
Para quem encontrar um animal silvestre fora do seu habitat natural, a Semmam orienta ligar imediatamente para o serviço, seguir as orientações e aguardar o profissional fazer o recolhimento.
O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza, em um dos parques naturais de Vitória, ou levado ao Ipram, em Cariacica, ou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na Serra.
O atendimento do Serviço de Recolhimento de Animais Silvestres é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.
*Com informações do g1 ES

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