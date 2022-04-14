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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.366 mortes e 1.043.383 casos confirmados

Estado registrou quatro mortes e 406 casos em 24 horas, segundo dados divulgados nesta  quarta-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

13 abr 2022 às 21:58

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 21:58

O Espírito Santo chegou ao total de 14.366 mortes e 1.043.383 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, quatro óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 406, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (13) por meio do Painel Covid-19. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.268
  2. Vila Velha: 116.419
  3. Vitória: 110.531
  4. Cariacica: 81.403
  5. Linhares: 50.247
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.708
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.956
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.766
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.237
  5. Praia do Canto (Vitória): 7.940
Até esta quarta-feira, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.006.007, com 630 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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