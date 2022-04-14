Covid-19: ES registra 14.366 mortes e 1.043.383 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.366 mortes e 1.043.383 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, quatro óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 406, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (13) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.268
- Vila Velha: 116.419
- Vitória: 110.531
- Cariacica: 81.403
- Linhares: 50.247
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.708
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.956
- Jardim da Penha (Vitória): 10.766
- Itapuã (Vila Velha): 8.237
- Praia do Canto (Vitória): 7.940
Até esta quarta-feira, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.006.007, com 630 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.