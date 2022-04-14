Jovem de 20 anos é internado na UTI com problema pulmonar após masturbação

Um caso relatado por médicos do Hospital de Winterthur, na Suíça , chamou a atenção pela raridade do diagnóstico e foi recém-publicado na revista científica Radiology Case Reports. Um jovem de 20 anos precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter um problema pulmonar desencadeado pelo ato da masturbação. As informações são do site O Globo.

Os sintomas da doença podem variar entre dores no tórax, falta de ar, ruídos no pulmão e tosse constante Crédito: Freepik

De acordo com os médicos responsáveis pelo caso, o paciente deu entrada no serviço de emergência com queixas de dor no peito e falta de ar severas. Ele relatou que os sintomas começaram quando ele estava deitado se masturbando. Ao ser examinado, a equipe médica identificou que o jovem também estava com o rosto inchado. Além disso, ruídos agudos podiam ser ouvidos vindo de seu pescoço até os braços.

pneumomediastino espontâneo. Com os resultados dos exames, o paciente precisou ficar internado na Através de um raio-x do tórax, foi detectado um enfisema subcutâneo - presença de ar nos tecidos sob a pele - e a tomografia computadorizada da região revelou o diagnóstico de. Com os resultados dos exames, o paciente precisou ficar internado na UTI para receber suporte para respiração, controle da dor torácica por analgésicos e tratamento com antibióticos.

No dia seguinte, ele foi encaminhado para o quarto, onde ficou por mais três dias para controlar a dor leve que permaneceu no peito. No quarto dia, o enfisema apresentou melhora e o paciente foi liberado.

De acordo com os médicos responsáveis pelo caso, fatores de risco para a doença são tabagismo, asma aguda e uso de drogas recreativas. O paciente em questão tinha histórico de asma, mas era um quadro leve que não levaria ao diagnóstico encontrado. Além disso, não havia outro fator que favorecesse o desenvolvimento do quadro.

Já existem relatos de pneumomediastino espontâneo desencadeado por relações sexuais, mas são raros. Até o momento, não haviam registros do diagnóstico provocado pelo ato da masturbação.

O QUE É O PNEUMOMEDIASTINO ESPONTÂNEO?

Também chamado de Síndrome de Hamman, o pneumomediastino espontâneo normalmente é desencadeado de repente por esforço intenso, tosse ou vômito. É uma doença rara, que acomete principalmente homens e jovens. Os sintomas podem variar entre dores torácicas, falta de ar, ruídos no pulmão e tosse constante. O tratamento envolve, geralmente, apenas analgésicos para dor e repouso.