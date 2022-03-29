Plano de saúde da Vale vai cobrir cirurgia de mudança de sexo

O plano de saúde da Vale vai passar a cobrir a cirurgia de redesignação sexual a partir desta quinta-feira (31), segundo a empresa.
O benefício será válido para todos os funcionários e dependentes trans da companhia no Brasil. Para acessá-lo, o beneficiário precisa ter mais de 21 anos e já estar em um processo de transição de gênero há dois anos, pelo menos.
Ainda segundo a empresa, o plano também dará acompanhamento psicológico ao empregado após a cirurgia.
Desde o ano passado, o plano de saúde dos funcionários da Vale já oferecia cobertura para terapia hormonal para transição de gênero como parte do programa de conscientização e inclusão desenvolvido pela empresa.