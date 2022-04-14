Após três anos, Festa da Penha ganha novo Terço Gigante

Novo terço gigante é erguido no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de três anos sem ostentar um Terço Gigante inédito, a Festa da Penha volta a receber um novo monumento para encantar os devotos da padroeira no campinho do Convento, em Vila Velha. A peça, erguida no Sábado de Aleluia (dia 16), representa em cores, adereços e luzes o tema desta edição 2022 do evento, “Saúde dos enfermos, rogai por nós”.

Grandes esferas verdes com material semelhante à grama sintética ganharam lâmpadas de LED com luz branca para dar ainda mais vida e grandiosidade ao monumento e simbolizar as aves-marias do terço tradicional. Lírios também fazem parte do adorno, em alusão aos pais-nossos na estrutura.

Terço instalado na edição 2021 da Festa da Penha: nova estrutura foi preparada Crédito: Carlos Alberto Silva

“Essas flores remetem à pureza, a singeleza e a beleza de Maria, a nossa Mãe. Serão um ato de louvor e de agradecimento depois de tantos momentos complicados que vivemos”, explica o idealizador do Terço, Osmar Sales, que está mais uma vez à frente do trabalho de confecção com a sua equipe.

A obra traz, ainda, um quadro em óleo sobre tela. Em destaque, a imagem da santa com um paciente no leito, para celebrar o cuidado de Maria com o fiel ao longo de toda a pandemia. Na cruz, outro elemento importante: a imagem do Cristo Ressuscitado, também em pintura.

“Queremos transmitir esta mensagem: o alento é que a nossa fé prevalece, não fenece [acaba]. O Cristo Ressuscitado é o símbolo de fé e esperança”, acrescenta Osmar Sales.

2019 Última edição da Festa da Penha que teve um Terço Gigante totalmente inédito. Foi também a última edição presencial do evento. 2020 Início da pandemia. Por conta do risco de contágio da Covid-19, a organização optou por não instalar o novo monumento que estava sendo confeccionado. A Festa da Penha ocorreu em formato híbrido. 2021 Sem tempo hábil para terminar a peça inédita que começou a ser idealizada em 2020, ainda em razão da pandemia, a equipe preferiu erguer o mesmo terço de 2019. O evento também nesse ano foi em configuração híbrida. 2022 Enfim, o Terço Gigante inédito planejado desde 2020 foi montado no Sábado de Aleluia (16 de abril). A Festa da Penha retoma o formato presencial.

Médico, Osmar fala também sobre importância da vacinação para que todos possam finalmente viver este momento de volta às atividades presenciais.

"É um retorno com uma grande paixão à Festa da Penha. A vacinação teve um papel muito relevante neste regresso. Ela é o que temos neste momento para nos livrarmos da Covid-19. Vacinar é um gesto de amor-próprio e também de amor aos que estão à nossa volta. Por isso, peço a todos os fiéis que se vacinem." Osmar Sales - Médico idealizador do Terço Gigante

HISTÓRIA

O primeiro Terço Gigante foi montado por Osmar em 1998, com a proposta de criar uma peça semelhante ao grande terço da missa celebrada pelo então Papa João Paulo II no Rio de Janeiro em 1997.

Ao ser confeccionada na festa capixaba, a estrutura ficou muito pesada e não subia com balões de gás hélio. Por isso, naquele ano inicial, ela foi carregada pelas devotas durante a Romaria das Mulheres e, em seguida, com permissão do Convento, o médico a suspendeu nas palmeiras. A ideia desse rito já consolidado é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica, uma espécie de “catequese”.