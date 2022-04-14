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Atração no Campinho

Após três anos, Festa da Penha ganha novo Terço Gigante

Versão inédita do monumento foi instalada no Sábado de Aleluia (16). Terço traz imagem em óleo sobre tela, cruz estilizada, luzes de LED e adereços
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:32

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:32

Terço gigante é erguido no Convento da Penha
Novo terço gigante é erguido no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de três anos sem ostentar um Terço Gigante inédito, a Festa da Penha volta a receber um novo monumento para encantar os devotos da padroeira no campinho do Convento, em Vila Velha. A peça, erguida no Sábado de Aleluia (dia 16), representa em cores, adereços e luzes o tema desta edição 2022 do evento, “Saúde dos enfermos, rogai por nós”.
Grandes esferas verdes com material semelhante à grama sintética ganharam lâmpadas de LED com luz branca para dar ainda mais vida e grandiosidade ao monumento e simbolizar as aves-marias do terço tradicional. Lírios também fazem parte do adorno, em alusão aos pais-nossos na estrutura.
Terço gigante
Terço instalado na edição 2021 da Festa da Penha: nova estrutura foi preparada Crédito: Carlos Alberto Silva
“Essas flores remetem à pureza, a singeleza e a beleza de Maria, a nossa Mãe. Serão um ato de louvor e de agradecimento depois de tantos momentos complicados que vivemos”, explica o idealizador do Terço, Osmar Sales,  que está mais uma vez à frente do trabalho de confecção com a sua equipe.
A obra traz, ainda, um quadro em óleo sobre tela. Em destaque, a imagem da santa com um paciente no leito, para celebrar o cuidado de Maria com o fiel ao longo de toda a pandemia. Na cruz, outro elemento importante: a imagem do Cristo Ressuscitado, também em pintura.
“Queremos transmitir esta mensagem: o alento é que a nossa fé prevalece, não fenece [acaba]. O Cristo Ressuscitado é o símbolo de fé e esperança”, acrescenta Osmar Sales.

2019

Última edição da Festa da Penha que teve um Terço Gigante totalmente inédito. Foi também a última edição presencial do evento.

2020

Início da pandemia. Por conta do risco de contágio da Covid-19, a organização optou por não instalar o novo monumento que estava sendo confeccionado. A Festa da Penha ocorreu em formato híbrido.

2021

Sem tempo hábil para terminar a peça inédita que começou a ser idealizada em 2020, ainda em razão da pandemia, a equipe preferiu erguer o mesmo terço de 2019. O evento também nesse ano foi em configuração híbrida.

2022

Enfim, o Terço Gigante inédito planejado desde 2020 foi montado no Sábado de Aleluia (16 de abril). A Festa da Penha retoma o formato presencial.
Médico, Osmar fala também sobre importância da vacinação para que todos possam finalmente viver este momento de volta às atividades presenciais. 
"É um retorno com uma grande paixão à Festa da Penha. A vacinação teve um papel muito relevante neste regresso. Ela é o que temos neste momento para nos livrarmos da Covid-19. Vacinar é um gesto de amor-próprio e também de amor aos que estão à nossa volta. Por isso, peço a todos os fiéis que se vacinem."
Osmar Sales - Médico idealizador do Terço Gigante

HISTÓRIA

O primeiro Terço Gigante foi montado por Osmar em 1998, com a proposta de criar uma peça semelhante ao grande terço da missa celebrada pelo então Papa João Paulo II no Rio de Janeiro em 1997.
Ao ser confeccionada na festa capixaba, a estrutura ficou muito pesada e não subia com balões de gás hélio. Por isso, naquele ano inicial, ela foi carregada pelas devotas durante a Romaria das Mulheres e, em seguida, com permissão do Convento, o médico a suspendeu nas palmeiras. A ideia desse rito já consolidado é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica, uma espécie de “catequese”.
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2022. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

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