Festa da Penha: sua história pode ser destaque em A Gazeta. Veja como

Tudo que tenha marcado sua viva de fé e devoção pode ser destaque em A Gazeta nos próximos dias. Uma bênção, um encontro, um amor, um divisor de águas, uma história. Tudo o que você viveu, sentiu, viu e ouviu em alguma edição da Festa da Penha, durante uma ida ao Convento ou durante um ato de devoção pode ser destaque aqui em A Gazeta, que está produzindo conteúdos especiais do terceiro maior evento religioso do país.
A 452ª Festa da Penha, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, será realizada de forma presencial após duas edições exclusivamente on-line. Então, que tal começar agora a participar desde já? Basta você preencher o formulário e contar a sua história. Não deixe de colocar um contato para que possamos nos comunicar com você e ter ainda mais detalhes de sua experiência.