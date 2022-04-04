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Testemunho e fé

Festa da Penha: sua história pode ser destaque em A Gazeta. Veja como

Fiéis podem enviar seus depoimentos, relatos e histórias de devoção para a reportagem. Basta preencher o formulário que está nesta matéria. Participe!
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

04 abr 2022 às 14:03

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:03

Data: 06/04/2013 - ES - Vitória - Romaria dos Homens saindo da Catedral Metropolitana de Vitória. Festa da Penha - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
 Romaria dos Homens, ponto alto da Festa da Penha, que volta a ser promovida este ano com a presença dos fiéis Crédito: Carlos Alberto Silva
Tudo que tenha marcado sua viva de fé e devoção pode ser destaque em A Gazeta nos próximos dias. Uma bênção, um encontro, um amor, um divisor de águas, uma história. Tudo o que você viveu, sentiu, viu e ouviu em alguma edição da Festa da Penha, durante uma ida ao Convento ou durante um ato de devoção pode ser destaque aqui em A Gazeta, que está produzindo conteúdos especiais do terceiro maior evento religioso do país.
A 452ª Festa da Penha, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, será realizada de forma presencial após duas edições exclusivamente on-line. Então, que tal começar agora a participar desde já? Basta você preencher o formulário e contar a sua história. Não deixe de colocar um contato para que possamos nos comunicar com você e ter ainda mais detalhes de sua experiência. 

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