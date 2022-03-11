Corrida da Penha está de volta e chega com novidades em sua 9ª edição

A Corrida da Penha, uma das corridas mais tradicionais do Espírito Santo está de volta este ano com muitas novidades e premiação total de R$ 12.000,00. Iniciada em 2006, a prova, que está em sua nona edição, acontecerá no dia 17 de abril com o percurso de 7,1 km.
A concentração e largada serão na Praça dos Ciclistas, localizada na Av. Est. José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, e a chegada no Parque da Prainha, ambos em Vila Velha. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil.
As inscrições são limitadas em mil pessoas com mais de 16 anos, atletas ou não atletas, e devem ser feitas no site até o dia 12 de abril. O valor da inscrição é R$97,00, sendo que os 100 primeiros assinantes do Clube A Gazeta têm um valor especial de R$70,00. Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta alusiva ao evento, um número de competição, um chip para cronometragem e três meses de gratuidade na assinatura de A Gazeta mais Clube (válido para não assinantes).
PREMIAÇÃO
A 9ª Corrida da Penha contará com uma premiação de R$ 12.000,00 no total em dinheiro para a categoria geral, premiação por faixa etária e premiação para atletas com deficiência (ACD). Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha exclusiva de participação.
- Os cinco primeiro colocados da categoria Geral (masculino / feminino) receberão:
- 1º lugar: R$ 1.800,00 + troféu;
- 2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu;
- 3º lugar: R$ 1.200,00 + troféu;
- 4º lugar: R$ 900,00 + troféu;
- 5º lugar: R$ 600,00 + troféu.
Por faixa etária (masculino/feminino) serão premiados os três primeiros colocados de cada grupo: 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / e acima de 70 anos: O 1º lugar recebe um troféu, enquanto 2º e 3º colocados receberão uma medalha especial.
Já na categoria ACD - atletas com deficiência (masculino / feminino), os atletas receberão: 1° lugar: troféu; 2° lugar: medalha especial, 3º lugar: medalha especial.
OPORTUNIDADE PARA A CRIANÇADA
Uma das novidades deste ano é a Corridinha da Penha. Crianças de 6 a 12 anos também poderão participar do percurso entre 60 e 120 metros que acontecerá integralmente no Parque da Prainha logo quando acabar a prova principal, com previsão de início a partir das 9h. Com 100 vagas disponibilizadas, a inscrição para o evento tem o valor de R$ 55,00 também deve ser realizada pelo site.
O kit Corridinha da Penha é composto por uma camisa e um número de participação. Todos os "atletinhas" ganharão medalha exclusiva de participação.
A 9ª Corrida da Penha e Corridinha da Penha têm a realização da Rede Gazeta e organização da Premium Comunicação Integrada de Marketing.
9ª CORRIDA DA PENHA
- Data: 17 de abril de 2022 (domingo)
- Local: Praça do Ciclista x Parque da Prainha (Vila Velha - ES)
- Horário: início da concentração 06h30, largada às 7h30
- Percurso: Av. Estudante José Julio de Souza, Av. Antônio Gil Veloso, Av. Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e Parque da Prainha.
- Distância: 7,1 km
- Participantes: 1.000 corredores
- Inscrições: Ticket Agora
- Mais informações: Pelo telefone (27) 3212-7900 ou pelo e-mail [email protected]. De segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e de 14h às 18h