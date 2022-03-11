Corrida da Penha está de volta e chega com novidades em sua 9ª edição

Corrida da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

premiação total de R$ 12.000,00. Iniciada em 2006, a prova, que está em sua nona edição, acontecerá no dia 17 de abril com o percurso de 7,1 km. A Corrida da Penha, uma das corridas mais tradicionais do Espírito Santo está de volta este ano com muitas novidades e. Iniciada em 2006, a prova, que está em sua nona edição, acontecerá no dia 17 de abril com o percurso de 7,1 km.

os 100 primeiros assinantes do Clube A Gazeta têm um valor especial de R$70,00. Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta alusiva ao evento, um número de competição, um chip para cronometragem e três meses de gratuidade na assinatura de A Gazeta mais Clube (válido para não assinantes). As inscrições são limitadas em mil pessoas com mais de 16 anos, atletas ou não atletas, e devem ser feitas no site até o dia 12 de abril. O valor da inscrição é R$97,00, sendo que. Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta alusiva ao evento, um número de competição, um chip para cronometragem e

PREMIAÇÃO

A 9ª Corrida da Penha contará com uma premiação de R$ 12.000,00 no total em dinheiro para a categoria geral, premiação por faixa etária e premiação para atletas com deficiência (ACD). Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha exclusiva de participação.

Os cinco primeiro colocados da categoria Geral (masculino / feminino) receberão:





1º lugar: R$ 1.800,00 + troféu;



R$ 1.800,00 + troféu; 2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu;



R$ 1.500,00 + troféu; 3º lugar: R$ 1.200,00 + troféu;



R$ 1.200,00 + troféu; 4º lugar: R$ 900,00 + troféu;



R$ 900,00 + troféu; 5º lugar: R$ 600,00 + troféu.



Por faixa etária (masculino/feminino) serão premiados os três primeiros colocados de cada grupo: 16 a 19 anos / 20 a 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / 60 a 64 anos / 65 a 69 anos / e acima de 70 anos: O 1º lugar recebe um troféu, enquanto 2º e 3º colocados receberão uma medalha especial.

Já na categoria ACD - atletas com deficiência (masculino / feminino), os atletas receberão: 1° lugar: troféu; 2° lugar: medalha especial, 3º lugar: medalha especial.

OPORTUNIDADE PARA A CRIANÇADA

Uma das novidades deste ano é a Corridinha da Penha. Crianças de 6 a 12 anos também poderão participar do percurso entre 60 e 120 metros que acontecerá integralmente no Parque da Prainha logo quando acabar a prova principal, com previsão de início a partir das 9h. Com 100 vagas disponibilizadas, a inscrição para o evento tem o valor de R$ 55,00 também deve ser realizada pelo site.

O kit Corridinha da Penha é composto por uma camisa e um número de participação. Todos os "atletinhas" ganharão medalha exclusiva de participação.

A 9ª Corrida da Penha e Corridinha da Penha têm a realização da Rede Gazeta e organização da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

9ª CORRIDA DA PENHA