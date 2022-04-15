Conheça os temas das Missas do Oitavário que serão transmitidas por A Gazeta

Após dois anos de Festa da Penha no modelo 100% virtual, os capixabas poderão agradecer à Nossa Senhora da Penha novamente de forma presencial no Convento da Penha. As Missas do Oitavário serão transmitidas diariamente a partir deste domingo (17), além da tradicional Romaria dos Homens, que será realizada no próximo sábado (23). Os fiéis poderão acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.

No domingo (17), a missa de abertura da Festa da Penha acontece às 16h. Durante a semana o Oitavário será transmitido também sempre às 16h.

TEMA DAS MISSAS

A Festa da Penha 2022 terá como tema a “Saúde dos enfermos, rogai por nós”. O frei Djalmo Fuck, guardião do Convento, explica que as missas vão abordar o tema saúde “pois é tempo de seguirmos em comunhão e oração para que Maria continue cuidando de nós”.

Veja abaixo os temas que serão tratados em cada dia da festa:

Domingo (17 de abril): No dia que abre a Festa, o tema da Missa será: “Saúde para todos”.

Segunda-feira (18 de abril): O tema será: “Saúde do corpo”.

Terça-feira (19 de abril): O tema será: “Saúde emocional”.

Quarta-feira (20 de abril): O tema será: “Saúde da fé”.

Quinta-feira (21 de abril): O tema será: “Saúde das relações”.

Sexta-feira (22 de abril): O tema será: “Saúde do planeta”.

Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.