Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha

Conheça os temas das Missas do Oitavário que serão transmitidas por A Gazeta

Além da volta do formato 100% presencial, fiéis também poderão acompanhar as missas diariamente pelo site A Gazeta. Confira a programação

Publicado em 

15 abr 2022 às 09:45

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:45

Após dois anos de Festa da Penha no modelo 100% virtual, os capixabas poderão agradecer à Nossa Senhora da Penha novamente de forma presencial no Convento da Penha. As Missas do Oitavário serão transmitidas diariamente a partir deste domingo (17), além da tradicional Romaria dos Homens, que será realizada no próximo sábado (23). Os fiéis poderão acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
No domingo (17), a missa de abertura da Festa da Penha acontece às 16h. Durante a semana o Oitavário será transmitido também sempre às 16h.

TEMA DAS MISSAS

A Festa da Penha 2022 terá como tema a “Saúde dos enfermos, rogai por nós”. O frei Djalmo Fuck, guardião do Convento, explica que as missas vão abordar o tema saúde “pois é tempo de seguirmos em comunhão e oração para que Maria continue cuidando de nós”.
Veja abaixo os temas que serão tratados em cada dia da festa:
Domingo (17 de abril): No dia que abre a Festa, o tema da Missa será: “Saúde para todos”.
Segunda-feira (18 de abril): O tema será: “Saúde do corpo”.
Terça-feira (19 de abril): O tema será: “Saúde emocional”.
Quarta-feira (20 de abril): O tema será: “Saúde da fé”.
Quinta-feira (21 de abril): O tema será: “Saúde das relações”.
Sexta-feira (22 de abril): O tema será: “Saúde do planeta”.
Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.
Domingo (24 de abril): O tema será: “Saúde integral”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Festa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados