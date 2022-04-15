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Socorrido desacordado

Motociclista fica ferido após bater contra canteiro de obras em Colatina

A moto que ele dirigia caiu em uma galeria em construção no local, ficando parcialmente submersa na água
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 abr 2022 às 16:23

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 16:23

Moto ficou submersa na água após colisão no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um motociclista ficou ferido depois de colidir contra um canteiro de obras, na noite desta quinta-feira (14), no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, na Região Noroeste do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, ele dirigia uma Honda Pop/110 de cor branca, quando perdeu o controle do veículo e se chocou em um amontoado de terra. 
Por causa da colisão, a vítima foi lançada na pista e sua moto caiu em uma galeria que esta sendo construída no local, ficando parcialmente submersa na água. De acordo com o boletim registrado, o motociclista seguia do bairro São Silvano sentido ao bairro Carlos Germano Naumann.
O homem foi socorrido ainda desacordado e levado até o pronto-socorro do Hospital Sílvio Avidos, no centro da cidade, onde permanece sob cuidados médicos.

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