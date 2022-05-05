Espírito Santo recebe etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding

Neymara Carvalho é uma das feras que estará na disputa Crédito: APB/Divulgação

Pela primeira vez o Espírito Santo vai receber uma etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, o Wahine Bodyboarding Pro. E a cidade da Serra , mais precisamente a Praia de Jacaraípe, foi a escolhida para sediar o evento, que vai acontecer entre os dias 20 e 26 de junho, com a participação de atletas de várias partes do mundo. Uma das confirmadas é Neymara Carvalho, idealizadora do evento que vai destacar o empoderamento das mulheres, o lifestyle, a responsabilidade social, entre outros conceitos.

Mais de 150 atletas de diversos países são aguardadas no Espírito Santo, estado da pentacampeã mundia. Recordista de títulos no circuito, Neymara decidiu criar uma etapa exclusiva para mulheres, por ainda mais reconhecimento e valorização para a categoria que trouxe inúmeros títulos mundiais para o Brasil. Nomes como Alexandra Rinder (Ilhas Canárias), Ayaka Suzuki (Japão), Sori Ohara (Japão) e Isabela Sousa (Brasil) já estão confirmados.

“Poder tornar o Wahine Bodyboarding Pro uma etapa de circuito mundial é a realização de um sonho. Trabalhar em prol do esporte que me deu tudo na vida é uma forma de retribuir e incentivar as próximas gerações. O bodyboarding é um dos esportes que mais deu alegrias ao Brasil e grande parte veio das atletas mulheres. Sendo assim, nada mais justo do que termos uma etapa exclusiva para nós. Uma forma de enaltecer e incentivar atletas de todo mundo”, comenta Neymara Carvalho.

A competição terá três categorias, com premiações de encher os olhos: Serão U$15.000,00 na categoria Profissional, U$10.000,00 para a categoria Master e U$5.000,00 para a Pro Junior.

CELEIRO DE TALENTOS

É inegável que o Brasil é um dos principais representantes do bodyboarding feminino mundial e o Espírito Santo, um grande celeiro de grandes talentos, como a bicampeã brasileira Luna Hardman, que segue os passos da mãe Neymara Carvalho no esporte e a vice-campeã mundial Maylla Venturin, que inclusive é moradora da Serra, cidade que vai sediar a competição.

E foi em terras capixabas que aconteceu uma movimentação importante para a cena: a criação da Lei 10.916/19, de iniciativa do Governo do Estado, que iguala as premiações entre homens e mulheres em competições apoiadas pelo Estado, um marco histórico e uma referência a ser seguida.

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