Esquiva no card principal e disputa de título latino feminino serão atrações do Boxing For You

A 11ª edição do Boxing For You teve seu card definido para o dia 29 de maio, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP). O maior evento de boxe da América Latina terá co-promoção da Top Rank e transmissão ao vivo do Grupo Bandeirantes, a partir de 19h. Os ingressos são limitados e terão preço único de R$ 100,00. + Paulo André descarta desistir do atletismo após BBB: 'Não é opção'

Estão previstos cinco combates, incluindo a última luta do invicto Esquiva Falcão antes da disputa do cinturão mundial e o duelo valendo o título latino feminino do WBC – Conselho Mundial de Boxe com a brasileira Lila Furtado em ação. Outro nome confirmado é do são-paulino Eduardo ‘Pará’ Costa, recordista de participações no B4Y no masculino.

O main event será entre o medalhista olímpico Esquiva Falcão (29-0-0) e o argentino Cristian Fabian Ríos (23-14-3) na categoria dos médios (até 72,5 kg). Vencendo o combate na capital paulista, o brasileiro fará a tão sonhada luta valendo o posto de campeão do mundo da IBF – Federação Internacional de Boxe, ainda em 2022. O duelo terá 10 rounds.

Já o co-main event será a disputa de cinturão latino do WBC das super-galos (até 55,3 kg), com a luta entre a brasileira Lila Furtado (6-0-0) e a argentina Paola Pamela Benavidez (16-10-3). O título está vago pelo Conselho Mundial de Boxe. Antes das duas atrações principais da noite, Eduardo ‘Pará’ Costa (7-1-0) fará sua sexta exibição no evento subindo ao ringue contra Allan Felipe Sena (1-0-0) nos pesos-leves (até 61,2 kg).

- O card do Boxing For You 11 mantém nossa tradição de ter, pelo menos, um ídolo atual da nobre arte no evento principal, como medalhistas olímpicos e campeões mundiais, defesas de títulos nacionais ou continentais, estreantes em diversas categorias e o fomento ao boxe feminino. Entregamos para os fãs opções de alto nível, que até pouco tempo atrás era difícil de encontrar na modalidade. Esse é o fruto de um trabalho sério a longo prazo - explicou Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

Antes do card principal, o Boxing For You abre espaço para os estreantes. Vinicius Barros encara Miqueas de Souza medindo na categoria dos super-médios (até 76,2 kg) e Arisson Chita Tavares vs Fellipe Bastos duelam pelo super-meio-médios (até 69,8 kg). Os dois combates terão 4 rounds.

O evento inovou ao trazer os últimos três medalhistas olímpicos brasileiros para o mesmo card em 2019, ou seja, colocou Adriana Araújo, Esquiva Falcão e Robson Conceição em ação na cidade de Mangaratiba (RJ). Ao todo cinco emissoras de TV transmitiram as lutas, algo sem precedentes na história do boxe brasileiro. As outras edições ocorreram em São Paulo (SP).

- Estou treinando muito forte nos Estados Unidos para dar mais um show. Meus fãs estarão me assistindo na Arena de Luta ou pela TV. Isso me motiva demais. Estudei bastante meu adversário, um cara experiente, canhoto, assim como eu, e com muitas vitórias. Não existe luta fácil, mas eu vou mostrar que cheguei para ser o campeão - contou o medalhista olímpico Esquiva Falcão. ”Brasil vs Argentina é rivalidade no futebol e também no boxe.

Além do esporte, o B4Y oferece aos patrocinadores uma plataforma completa, que vai desde a experiência de marca nos eventos, passando por uso de imagem de atletas, conteúdo integrado nos canais próprios e transmissão na TV aberta, PayTV, streaming e redes sociais, com formatos inéditos e exclusivos.

Já foram realizadas dez edições do Boxing For You, sendo sete em São Paulo (SP), duas em Sorocaba (SP) e uma em Mangaratiba (RJ).