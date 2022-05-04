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Paulo André descarta desistir do atletismo após BBB: 'Não é opção'

Velocista reforça paixão pelas pistas, mas não confirma que voltará a competir este ano

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2022 às 18:35
Paulo André
Paulo André Camilo deve voltar ao atletismo em breve Crédito: Reprodução/Instagram
O capixaba Paulo André descartou a possibilidade de desistir do atletismo em meio à fama que o Big Brother Brasil, da "Globo", proporcionou. Em entrevista ao podcast Rumo ao Pódio, do ge, o velocista afirmou que parar está fora de cogitação.
"Em nenhum momento pensei em desistir do atletismo. Tinha meus medos de não conseguir retomar a vida profissional por tudo o que ia acontecer no pós. Não tinha noção de que ia ser uma atmosfera tão grande, de tudo tão grande. Mas eu tinha medo de não conseguir administrar", afirmou PA.
Paulo André, que chegou às semifinais nos 100m e disputou o revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Tóquio, reforçou seu apego às pistas e a vontade de se classificar para os Jogos de Paris, em 2024. O Pan de Santiago, em 2023, também é um objetivo.
"O atletismo é o que eu amo fazer, eu gosto, é onde eu me sinto bem. Claro que as outras áreas, que eu estou descobrindo, eu gosto muito e tinha isso em mente. Mas atletismo é o que eu sou, o que amo fazer, de fato. É o que me levou ao BBB e não é uma opção parar", completou P.A.
Se quiser voltar ao atletismo ainda este ano, o foco é o Campeonato Mundial nos Estados Unidos, em julho. Mas o velocista sabe que a classificação não será fácil. Ele precisará fazer o índice mundial (10s05, nos 100m) ou entrar na equipe do revezamento.
A última chance de obtenção da marca é no Troféu Brasil, entre os dias 23 e 26 de junho, no Estádio Nilton Santos, no Rio. O paulista ainda não confirma se participará do torneio.
"É cedo para dizer. Eu tenho que fazer alguns testes ainda. Mas não acho nada impossível (participar). Eu e minha equipe vamos estudar essa possibilidade de ir para o Troféu Brasil. O índice (para o Mundial) está bem forte. Esse 10s05 não é uma marca simples de fazer. Mas meu pai, que é meu técnico (Carlos Camilo) gosta desses desafios, e a gente não acha nada impossível", concluiu o atleta.

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