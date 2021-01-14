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Acesso ao litoral

Trecho da ES 010 na Serra vai receber reforma e ter parte duplicada

As intervenções serão realizadas no trecho de 7,52 km da Avenida Abido Saad – trecho da rodovia estadual em Jacaraípe – entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba. Obra vai custar R$ 37,9 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2021 às 11:44

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:44

Imagens aéreas da Praia de Capuba em Jacaraípe, Serra.
Obras serão realizadas no trecho de 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe Crédito: Luciney Araújo
Trecho da ES 010 na Serra vai receber reforma e ter parte duplicada
O acesso ao litoral da Serra promete ficar mais fácil nos próximos anos. Os 7,52 km da Avenida Abido Saad, entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe, vão passar por reforma. A avenida compreende o trecho da rodovia estadual ES 010 que corta o bairro. A ordem de serviço para a realização das obras foi assinada pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (13) e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (14).
Com prazo de conclusão de dois anos e um custo de R$ 37,9 milhões, a avenida Abido Saadi vai receber nova drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária e obras de proteção ambiental. Além disso, o trecho entre a avenida Guaianazes e a Praia de Capuba será duplicado. Também serão feitos serviços complementares, como calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes.
“Vamos humanizar a avenida, dando melhores condições de tráfego. Também iremos dar continuidade ao Contorno de Jacaraípe, pois com a chegada do Porto, a região terá um maior fluxo de veículos, principalmente os pesados, deixando a Abido Saadi para os moradores e os turistas”, afirmou o governador.
A avenida Abido Saadi é uma importante ligação para quem escolhe ir da Grande Vitória ao Norte do Estado pelo litoral, como alternativa aos que não querem fazer o caminho pela BR 101. 

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