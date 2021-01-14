Obras serão realizadas no trecho de 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe Crédito: Luciney Araújo

Your browser does not support the audio element. Trecho da ES 010 na Serra vai receber reforma e ter parte duplicada

O acesso ao litoral da Serra promete ficar mais fácil nos próximos anos. Os 7,52 km da Avenida Abido Saad, entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe , vão passar por reforma. A avenida compreende o trecho da rodovia estadual ES 010 que corta o bairro. A ordem de serviço para a realização das obras foi assinada pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (13) e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (14).

Com prazo de conclusão de dois anos e um custo de R$ 37,9 milhões, a avenida Abido Saadi vai receber nova drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária e obras de proteção ambiental. Além disso, o trecho entre a avenida Guaianazes e a Praia de Capuba será duplicado. Também serão feitos serviços complementares, como calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes.

“Vamos humanizar a avenida, dando melhores condições de tráfego. Também iremos dar continuidade ao Contorno de Jacaraípe, pois com a chegada do Porto, a região terá um maior fluxo de veículos, principalmente os pesados, deixando a Abido Saadi para os moradores e os turistas”, afirmou o governador.