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Mortes em Ibatiba

Vítimas de acidente entre carro e ônibus na BR 262 são identificadas

Ônibus da viação Gontijo e carro colidiram na madrugada de sábado; cinco pessoas morreram, entre elas o motorista do ônibus e dois lavradores de Ibatiba

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:05

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:05
Ibatiba
Vítimas do acidente que aconteceu na BR 262, em Ibatiba Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Foram identificadas quatro das cinco vítimas que morreram, na madrugada deste sábado (07), em um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo
Entre elas estão o motorista do ônibus, Luciano Dalmeida Viana, 43 anos, e a passageira Andréia Cristina Venâncio, de 47 anos. Andreia estava indo para Manhuaçu, Minas Gerais, onde participaria do chá revelação do neto. 
Além deles, também foram identificados os lavradores Florisvaldo da Silva, 32 anos, e Roney Augusto Silva, 45 anos, que estavam no veículo, um Ford Fiesta, que colidiu contra o coletivo. Eles são moradores da comunidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba.
A batida aconteceu a menos de 5 quilômetros da comunidade onde os lavradores viviam. Segundo familiares, eles voltavam para a casa no momento do acidente. Era Roney quem dirigia o veículo.
"Ele [Roney] e o colega ainda estavam com a roupa do trabalho. Ele era uma pessoa muito alegre, estamos todos muito abalados, não sabemos o que aconteceu", disse a cunhada de Roney, Andrea Flor, em entrevista para o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul. Segundo ela, a vítima deixa a esposa e um filho.  
A quinta vítima do acidente, também passageira do ônibus, não foi identificada. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro para liberação da família. 

O ACIDENTE

A batida aconteceu por volta das 00h05 no km 166 da BR-262, na altura do trevo de Lajinha. Um total de 47 passageiros estavam no ônibus que seguida de Guarapari para Belo Horizonte.
Segundo informações da empresa Gontijo, os dois veículos estavam na mesma direção quando ao ultrapassar o coletivo, o carro rodou na pista e bateu no ônibus. O ônibus tombou na pista. Vídeo enviado por Walter Luiz, morador da região, mostra como ficou o local:
A Gontijo informou que 29 passageiros foram liberados sem ferimentos. Outros 13 foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Ibatiba e quatro pessoas, em situação mais grave, para Vitória. A empresa afirmou que presta todo o auxílio necessário às famílias. 

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