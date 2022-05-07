Acidente entre carro e ônibus deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

Acidente entre carro e ônibus deixou ao menos cinco mortos na BR 262, em Ibatiba Crédito: Walter Luiz

Entre as vítimas está o motorista do ônibus, identificado como Luciano Dalmeida Viana, 43 anos. Outros dois passageiros, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local, além de dos lavradores Florisvaldo da Silva e Roney Augusto Silva que estavam no carro, um Ford Fiesta.

Vídeo enviado por Walter Luiz, morador da região, mostra como ficou o ônibus após o acidente.

A assessoria de imprensa da Gontijo informou que o ônibus saiu de Guarapari às 19h45 e às 20h50 da rodoviária de Vitória. Ao passar pelo Km 170 da BR 262, na altura do trevo de Lajinha, o coletivo bateu contra um Ford Fiesta.

Segundo a viação, os dois veículos seguiam na mesma direção e a batida aconteceu após o carro ultrapassar o ônibus e rodar na pista. Com o impacto, o coletivo tombou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista ficou totalmente interditada durante a madrugada durante o trabalho de perícia e remoção dos corpos das cinco vítimas que faleceram no local . O trânsito foi liberado no início da manhã.

Carro ficou completamente destruído após colisão com ônibus na BR 262 Crédito: Walter Luiz

FERIDOS

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 13 pessoas deram entrada no Pronto Atendimento de Ibatiba durante a madrugada. A unidade disse que uma senhora de 82 anos e uma mulher de 56 anos foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Uma criança de 7 anos também foi removida para o Hospital Infantil em Vitória. As outras vítimas seguem internadas na unidade em Ibatiba, com ferimentos leves, aguardando liberação médica.