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Ibatiba

Acidente entre carro e ônibus deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

Ao todo, 48 pessoas estavam no veículo da viação Gontijo, que saiu de Guarapari com destino a Minas Gerais; motorista do ônibus está entre as vítimas que morreram no acidente

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 09:34

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

07 mai 2022 às 09:34
Acidente entre carro e ônibus deixou ao menos cinco mortos na BR 262, em Ibatiba
Acidente entre carro e ônibus deixou ao menos cinco mortos na BR 262, em Ibatiba Crédito: Walter Luiz
Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Gontijo e um carro deixou ao menos cinco mortos na madrugada deste sábado (07) na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da empresa, o coletivo seguia para Belo Horizonte, Minas Gerais, com 47 passageiros.
Entre as vítimas está o motorista do ônibus, identificado como Luciano Dalmeida Viana, 43 anos. Outros dois passageiros, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local, além de dos lavradores Florisvaldo da Silva e Roney Augusto Silva que estavam no carro, um Ford Fiesta.
Vídeo enviado por Walter Luiz, morador da região, mostra como ficou o ônibus após o acidente. 
A assessoria de imprensa da Gontijo informou que o ônibus saiu de Guarapari às 19h45 e às 20h50 da rodoviária de Vitória. Ao passar pelo Km 170 da BR 262, na altura do trevo de Lajinha, o coletivo bateu contra um Ford Fiesta.
Segundo a viação, os dois veículos seguiam na mesma direção e a batida aconteceu após o carro ultrapassar o ônibus e rodar na pista. Com o impacto, o coletivo tombou.  
Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista ficou totalmente interditada durante a madrugada durante o trabalho de perícia e remoção dos corpos das cinco vítimas que faleceram no local . O trânsito foi liberado no início da manhã.
Carro ficou completamente destruído após colisão com ônibus na BR 262
Carro ficou completamente destruído após colisão com ônibus na BR 262 Crédito: Walter Luiz

FERIDOS

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 13 pessoas deram entrada no Pronto Atendimento de Ibatiba durante a madrugada. A unidade disse que uma senhora de 82 anos e uma mulher de 56 anos foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Uma criança de 7 anos também foi removida para o Hospital Infantil em Vitória.  As outras vítimas seguem internadas na unidade em Ibatiba, com ferimentos leves, aguardando liberação médica. 
A assessoria de imprensa da Gontijo informou que 29 passageiros foram liberados sem nenhum ferimento. Elas estão sendo acompanhadas pela empresa, que "presta todo o atendimento para as famílias neste momento", informou.

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