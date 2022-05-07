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Tentativa de furto

Dupla é detida após invadir prédio do Ibama em Vitória

Um dos homens foi imediatamente detido, mas o segundo ofereceu resistência e tentou se jogar do edifício. Após negociações com policiais, o suspeito se entregou

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2022 às 21:29
PRF foi acionada para atendimento da ocorrência no prédio desativado do Ibama
Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento da ocorrência no prédio desativado do Ibama Crédito: Divulgação | PRF-ES
Dois homens foram detidos na tarde desta sexta-feira (6) após invadirem o prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal disse que a dupla entrou no local para furtar materiais da edificação — que está desativada, segundo a corporação.
De acordo com a PRF, um dos indivíduos foi imediatamente detido, mas o segundo ofereceu resistência e tentou se jogar do prédio. Após negociação com os policiais, o homem se entregou.
A Polícia Rodoviária Federal informou que a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que foi demandada pela reportagem de A Gazeta para esclarecer se a dupla ficará detida e quais os procedimentos serão adotados. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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