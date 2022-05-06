Homem é detido após se passar por cliente e assaltar loja em Cachoeiro

Um homem de 34 anos foi detido após se passar por cliente e assaltar uma loja no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (6). Pessoas que estavam no local viram que ele portava uma arma falsa e reagiram. Assustado, o criminoso fugiu, mas foi detido em seguida.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e disse que, no local, encontrou um homem já detido por populares. “Segundo um agente penitenciário, ele seguia pela Avenida Beira Rio quando viu o indivíduo correndo com uma arma na mão e deu voz de abordagem. Em seguida, ele teria recebido ajuda de populares para conter o suspeito”, informou, em nota.
Uma funcionária da lota relatou à PM que, antes do crime, o homem teria entrado no estabelecimento, se passado por cliente e escolhido diversas peças de roupa. Depois, ao passar no caixa, o suspeito anunciou o assalto. Ela disse aos militares que, naquele momento, pessoas que estavam no local perceberam que a arma que ele portava era falsa e, assustado, o homem fugiu.
Segundo a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o homem foi detido e levado à unidade e a ocorrência está em andamento. A Polícia Civil comunicou que, somente após a finalização das oitivas da ocorrência, haverá mais informações sobre o caso.