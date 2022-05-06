Veja vídeo

Homem é detido após se passar por cliente e assaltar loja em Cachoeiro

Agente penitenciário passava pelo local, viu o homem correndo com arma na mão e deu voz de abordagem. Segundo pessoas que estavam na loja no momento do assalto, arma é falsa

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 18:00

Lara Mireny

Assaltante foi imobilizado por agente penitenciário no Centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais
Um homem de 34 anos foi detido após se passar por cliente e assaltar uma loja no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (6). Pessoas que estavam no local viram que ele portava uma arma falsa e reagiram. Assustado, o criminoso fugiu, mas foi detido em seguida.
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e disse que, no local, encontrou um homem já detido por populares. “Segundo um agente penitenciário, ele seguia pela Avenida Beira Rio quando viu o indivíduo correndo com uma arma na mão e deu voz de abordagem. Em seguida, ele teria recebido ajuda de populares para conter o suspeito”, informou, em nota.
Uma funcionária da lota relatou à PM que, antes do crime, o homem teria entrado no estabelecimento, se passado por cliente e escolhido diversas peças de roupa. Depois, ao passar no caixa, o suspeito anunciou o assalto. Ela disse aos militares que, naquele momento, pessoas que estavam no local perceberam que a arma que ele portava era falsa e, assustado, o homem fugiu.
Arma falsa sendo utilizada pelo homem no assalto a loja em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
Segundo a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o homem foi detido e levado à unidade e a ocorrência está em andamento. A Polícia Civil comunicou que, somente após a finalização das oitivas da ocorrência, haverá mais informações sobre o caso.

Veja Também

Em fuga, suspeito de assalto pede ajuda a policial em Cachoeiro

Motoboy é rendido por dupla e tem malote dinheiro roubado em Cachoeiro

Jovem de 17 anos é detido com submetralhadora em Cachoeiro

Recomendado para você

Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias

