Em fuga, suspeito de assalto pede ajuda a policial em Cachoeiro

Um homem envolvido em um assalto a uma mercearia na noite de segunda-feira (2), na localidade de Santa Tereza, Zona Rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ligou para um conhecido que era policial militar e pediu ajuda após o crime. O suspeito disse ao PM que estava envolvido em uma situação delicada. Além dele, outros dois indivíduos participaram do roubo.
Segundo a Polícia Militar, os três suspeitos do assalto estavam armados e em duas motocicletas. “Eles roubaram um aparelho celular e uma quantia de R$ 100 em espécie do caixa. Uma moto também foi levada pelos suspeitos, porém o veículo foi recuperado pelo proprietário”, disse a PM, em nota.
Segundo registrado em Boletim Unificado (BU), minutos após o crime, um policial militar teria recebido uma ligação de um dos envolvidos, “que informou que teria se envolvido em uma situação delicada e precisaria de ajuda”.
Em seguida, o homem disse ao policial que teria sido alvo de uma tentativa de roubo por parte de alguns indivíduos. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para averiguação e chegada das vítimas para quem sabe posterior reconhecimento na tentativa de roubo, de acordo com o BU.
PERSEGUIÇÃO
O dono da mercearia contou à polícia que duas motos passaram e pararam em frente do estabelecimento e, em seguida, os criminosos foram na direção dele a pé, todos com armas de fogo. O proprietário do local foi rendido e os pertences foram levados.
Após o roubo, o dono da mercearia perseguiu os criminosos em uma caminhonete. Ao perceberem a aproximação do veículo, os suspeitos se assustaram, bateram em uma cerca e fugiram por uma mata, segundo Boletim Unificado.
As duas motocicletas utilizadas no roubo foram abandonadas pelos suspeitos durante a fuga pela área de mata, e, posteriormente, foram recolhidas e levadas ao pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), de acordo com informações do BU.
UM SUSPEITO DETIDO
Demandada sobre o caso, a Polícia Militar disse, por nota, que um suspeito de 28 anos foi detido. “Ele confessou a participação no crime. Os veículos foram removidos e o indivíduo levado para a 7ª Delegacia Regional”, disse a PM.
Também procurada por A Gazeta, a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro comunicou que o homem detido foi autuado e levado para o Centro de Detenção Provisória do município. Já os outros indivíduos envolvidos no crime fugiram e não foram localizados.
A Polícia Civil informou, por nota, que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online. A corporação destacou que quem tiver informações sobre o caro pode contribuir de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.
PM DIZ QUE FAZ PATRULHAMENTO NA ÁREA
Segundo a 15ª Companhia Independente de Polícia Militar, o local onde ocorreu o crime é atendido por militares da circunscrição territorial de Atílio Vivaqua, já que a localidade de Santa Tereza é uma comunidade localizada no limite entre o município e Cachoeiro de Itapemirim.
A companhia destacou que uma viatura que atua 24h, diariamente, na área onde ocorreu o fato, e atua com patrulhamento ostensivo de reforço, Força Tática, patrulha K9 e operações de repressão qualificadas em regime de ISEO e de GSE, que atendem aos distritos rurais.