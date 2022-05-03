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Roubo a mercearia

Em fuga, suspeito de assalto pede ajuda a policial em Cachoeiro

Após assaltar mercearia com outros dois indivíduos, homem ligou para PM que era conhecido dele alegando estar "em situação delicada", pois teria sido alvo de tentativa de roubo

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:24

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:24
Um homem envolvido em um assalto a uma mercearia na noite de segunda-feira (2), na localidade de Santa Tereza, Zona Rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ligou para um conhecido que era policial militar e pediu ajuda após o crime. O suspeito disse ao PM que estava envolvido em uma situação delicada. Além dele, outros dois indivíduos participaram do roubo.
Durante fuga, suspeito de assalto em mercearia de Cachoeiro pede ajuda de policial
Três indivíduos armados, e em duas motocicletas, assaltaram uma mercearia na localidade de Santa Tereza, em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes
Segundo a Polícia Militar, os três suspeitos do assalto estavam armados e em duas motocicletas. “Eles roubaram um aparelho celular e uma quantia de R$ 100 em espécie do caixa. Uma moto também foi levada pelos suspeitos, porém o veículo foi recuperado pelo proprietário”, disse a PM, em nota.
Segundo registrado em Boletim Unificado (BU), minutos após o crime, um policial militar teria recebido uma ligação de um dos envolvidos, “que informou que teria se envolvido em uma situação delicada e precisaria de ajuda”.
Em seguida, o homem disse ao policial que teria sido alvo de uma tentativa de roubo por parte de alguns indivíduos. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para averiguação e chegada das vítimas para quem sabe posterior reconhecimento na tentativa de roubo, de acordo com o BU.

PERSEGUIÇÃO

O dono da mercearia contou à polícia que duas motos passaram e pararam em frente do estabelecimento e, em seguida, os criminosos foram na direção dele a pé, todos com armas de fogo. O proprietário do local foi rendido e os pertences foram levados.
Após o roubo, o dono da mercearia perseguiu os criminosos em uma caminhonete. Ao perceberem a aproximação do veículo, os suspeitos se assustaram, bateram em uma cerca e fugiram por uma mata, segundo Boletim Unificado.
As duas motocicletas utilizadas no roubo foram abandonadas pelos suspeitos durante a fuga pela área de mata, e, posteriormente, foram recolhidas e levadas ao pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), de acordo com informações do BU.

UM SUSPEITO DETIDO

Demandada sobre o caso, a Polícia Militar disse, por nota, que um suspeito de 28 anos foi detido. “Ele confessou a participação no crime. Os veículos foram removidos e o indivíduo levado para a 7ª Delegacia Regional”, disse a PM.
Também procurada por A Gazeta, a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro comunicou que o homem detido foi autuado e levado para o Centro de Detenção Provisória do município. Já os outros indivíduos envolvidos no crime fugiram e não foram localizados.
Polícia Civil informou, por nota, que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online. A corporação destacou que quem tiver informações sobre o caro pode contribuir de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

PM DIZ QUE FAZ PATRULHAMENTO NA ÁREA

Segundo a 15ª Companhia Independente de Polícia Militar, o local onde ocorreu o crime é atendido por militares da circunscrição territorial de Atílio Vivaqua, já que a localidade de Santa Tereza é uma comunidade localizada no limite entre o município e Cachoeiro de Itapemirim.
A companhia destacou que uma viatura que atua 24h, diariamente, na área onde ocorreu o fato, e atua com patrulhamento ostensivo de reforço, Força Tática, patrulha K9 e operações de repressão qualificadas em regime de ISEO e de GSE, que atendem aos distritos rurais.

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