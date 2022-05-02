Motoboy é rendido por dupla e tem malote dinheiro roubado em Cachoeiro

veja acima) mostram o momento em que uma dupla de moto cerca o veículo da vítima e comete o assalto. Um motoboy de um posto de combustíveis no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , foi rendido por dois criminosos e roubado enquanto transportava um malote com dinheiro do estabelecimento, na manhã desta segunda-feira (2). Um vídeo registrado por câmera de videomonitoramento registrou o momento do roubo. As imagens () mostram o momento em que uma dupla de moto cerca o veículo da vítima e comete o assalto.

Segundo boletim de ocorrência, o valor correspondia ao total do abastecimento arrecadado entre os dias 29 de abril e 1º de maio no estabelecimento, mas a vítima não soube informar a quantia à polícia.

Polícia Militar informou que o roubo aconteceu em via pública e disse que, no local, uma funcionária do posto relatou que o motoboy da empresa havia sido roubado. Após o roubo, a vítima foi atrás dos criminosos, mas retornou ao estabelecimento minutos depois.

Em relato à PM, o motoboy contou que saiu do local com o malote de dinheiro na mochila e foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta. Segundo ele, um dos homens estava armado.

Além do malote, foram levados todos os documentos pessoais do motoboy, duas máquinas de cartão, notas fiscais e R$ 500 em dinheiro. “Buscas foram realizadas, mas ninguém foi encontrado”, comunicou a PM.