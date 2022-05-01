Acidente entre motos deixa um morto e um ferido em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as motos bateram de frente por volta das 19h15. Os dois motociclistas ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas um deles não resistiu e morreu a caminho do hospital. A outra vitima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, e não há atualização do estado de saúde dela.