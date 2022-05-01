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BR 393

Acidente entre motos deixa um morto e um ferido em Cachoeiro

Segundo a PRF, um motociclista morreu após ser socorrido e o outro foi levado gravemente ferido para um hospital após veículos baterem de frente na noite deste sábado (30)

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 10:14

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

01 mai 2022 às 10:14
Um acidente entre duas motos matou um motociclista e deixou outro gravemente ferido na noite deste sábado (30),  no km 3,7 da BR 393, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as motos bateram de frente por volta das 19h15. Os dois motociclistas ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas um deles não resistiu e morreu a caminho do hospital. A outra vitima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, e não há atualização do estado de saúde dela.
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A PRF não informou a dinâmica do acidente e a identidade das vítimas.

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