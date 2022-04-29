Adolescente de 14 anos é morto por engano em Cachoeiro

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (28), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros por engano, na noite desta quinta-feira (28) no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Arthur Santos Leal, de 14 anos, foi baleado no meio da rua e faleceu no local. Dois suspeitos foram presos logo após o crime.

O crime aconteceu no início da noite e chocou os moradores. A ação dos bandidos foi filmada por câmeras de segurança. Dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles desce do veículo e faz os disparos. Os tiros atingiram o adolescente, que estava sentado ao lado de um bar.

Arthur Santos Leal, de 14 anos Crédito: Leitor| A Gazeta

Arthur Santos Leal era morador do bairro. De acordo com a apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, testemunhas relataram que no momento dos disparos o adolescente estava na companhia de outro jovem, que não se feriu.

MENINO TRANQUILO

Com medo, moradores não quiseram se identificar, mas disseram que o adolescente era conhecido na região, considerado um menino tranquilo por amigos, vizinhos e não teria participação no mundo do crime.

Para a Polícia Militar , Arthur não era o alvo dos criminosos e foi assassinado por engano. A polícia acredita que o crime foi motivado por disputas envolvendo o tráfico de drogas. Os dois presos e o jovem que eles buscavam atingir na ação têm histórico de envolvimento com o crime.

SUSPEITOS PRESOS: MATARAM POR "ACIDENTE"

“Rapidamente, os elementos foram localizados pela Força Tática e confessaram que foram para matar um outro desafeto do crime e, por acidente, mataram uma vítima, uma criança de 14 anos, indefesa e inocente”, disse o tenente-coronel Fabrício da Silva Martins.

Carlos Eduardo Athaide Agustinho, de 19 anos e Ayub Alena, de 20 anos, foram presos horas depois do assassinato e levados para a delegacia de plantão em Cachoeiro. Eles estavam escondidos em casa, próximo de onde ocorreu o crime. A dupla usou uma arma de fabricação caseira para matar o jovem.

Segundo tenente-coronel, a arma é uma submetralhadora .380 e tem alto poder de fogo, com rajadas de tiros. “Temos um trabalho de inteligência para saber quem esta fabricando este tipo de arma e temos a suspeita ela que vem da Grande Vitória. Só este mês foram apreendidas quatro iguais a esta”, contou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. A Polícia Civil informou que, além dos dois homens, uma mulher acabou detida pela Polícia Militar e encaminhada à delegacia.

Após a coleta de depoimentos e análise do fato, os dois homens foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio consumado qualificado e tentativa de homicídio e foram encaminhados ao sistema prisional.