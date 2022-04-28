Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi preso

Homem estupra amiga da ex com os filhos dela em casa em Ecoporanga

Após perguntar para a mulher pela ex-companheira dele e não ter resposta, suspeito trancou filhos da vítima em um cômodo, expulsou o marido dela da casa e a violentou. Ele foi preso
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 abr 2022 às 19:17

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 19:17

Um suspeito de estuprar a amiga da ex-companheira dele em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na última terça-feira (26), quando o homem de 32 anos, armado, invadiu a casa onde a vítima mora com o marido e duas crianças à procura de informações sobre onde estaria a amiga dela, com quem ele já teve um relacionamento. Sem ter resposta da mulher, ele a violentou.
"Ele invadiu a residência da vítima, trancando duas crianças em um cômodo, expulsando o esposo da mulher enquanto ameaçava-o com uma arma e, posteriormente, a estuprou e depois fugiu do local"
Leonardo Amorim - Delegado titular da Delegacia de Ecoporanga
Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o suspeito é traficante na região. A ex-companheira pediu uma medida protetiva contra ele e saiu do município. Após invadir a casa da amiga dela e estuprar a mulher, o homem avisou que seria “uma lição e um recado” para a vítima e a ex.
Delegacia de Ecoporanga
Homem foi levado para a Delegacia de Ecoporanga Crédito: Larissa Avilez
A prisão foi realizada pelas equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga e do 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O suspeito foi localizado no Centro de Ecoporanga, e foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o suspeito.
A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja Também

"Estou sem coração", diz mãe de criança morta em ataque em Vila Velha

Motorista escolar encontra corpo em estrada de Cachoeiro

Menina de 9 anos e adolescente são mortos em ataque em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ecoporanga espírito santo Estupro Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados