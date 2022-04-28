Homem estupra amiga da ex com os filhos dela em casa em Ecoporanga

Um suspeito de estuprar a amiga da ex-companheira dele em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo , foi preso nesta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Civil , o crime ocorreu na última terça-feira (26), quando o homem de 32 anos, armado, invadiu a casa onde a vítima mora com o marido e duas crianças à procura de informações sobre onde estaria a amiga dela, com quem ele já teve um relacionamento. Sem ter resposta da mulher, ele a violentou.

"Ele invadiu a residência da vítima, trancando duas crianças em um cômodo, expulsando o esposo da mulher enquanto ameaçava-o com uma arma e, posteriormente, a estuprou e depois fugiu do local" Leonardo Amorim - Delegado titular da Delegacia de Ecoporanga

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o suspeito é traficante na região. A ex-companheira pediu uma medida protetiva contra ele e saiu do município. Após invadir a casa da amiga dela e estuprar a mulher, o homem avisou que seria “uma lição e um recado” para a vítima e a ex.

Homem foi levado para a Delegacia de Ecoporanga Crédito: Larissa Avilez

A prisão foi realizada pelas equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga e do 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O suspeito foi localizado no Centro de Ecoporanga, e foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o suspeito.