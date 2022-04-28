Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ilha da Conceição

"Estou sem coração", diz mãe de criança morta em ataque em Vila Velha

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, brincava na rua quando foi baleada na cabeça em ataque a tiros. Adolescente também morreu no episódio, na noite desta quarta (27)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 abr 2022 às 15:57

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:57

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de nove anos, morreu após ser baleada em Vila Velha, ES
Kemilly Vitória Caldeira Santos, de nove anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução
Após perder a filha Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, que morreu baleada na cabeça enquanto brincava na rua, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (27), Jeane Caldeira comentou a tão dolorosa perda. “Estou dopada de remédio. Fiquei sem coração agora, ela era um dos meus alicerces”, desabafou a mãe da menina em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (28). Durante o ataque a tiros, um adolescente de 17 anos também perdeu a vida.
Ilha da Conceição, em Vila Velha
Jeane Caldeira desabafou após morte da filha de 9 anos Crédito: Rodrigo Gomes
Bastante abalada, Jeane também comentou como foi a cena do assassinato. “Ela estava brincando na calçada. Eu fui na casa da minha amiga, bem perto. Quando estava voltando, passando no quebra-molas, ouvi os tiros. Entrei em um beco gritando pelas minhas filhas, uma mulher abriu o portão e eu entrei. Depois, com mais barulho de tiro e gritaria, ela abriu e eu saí. Ouvi que ela disse ‘foi a filha da Jeane’, fiquei desesperada”, relatou.
"Quando cheguei em casa, já estava cheio de sangue e minha prima já tinha socorrido minha filha. Estou sem coração praticamente, ela ia fazer 10 anos no dia 26 de junho. Era muito brincalhona, todo mundo gostava dela. Minha filha de 7 anos viu ela sendo baleada e está sofrendo muito. Não sei o que dizer, meu coração dói"
Jeane Caldeira - Mãe da Kemilly Vitória Caldeira Santos
De acordo com apuração da TV Gazeta, o corpo da criança será velado em uma igreja evangélica da região.

ADOLESCENTE MORREU E JOVEM FICOU FERIDO

Além da criança, um adolescente de 17 anos também foi atingido no tiroteio ocorrido no meio da rua na noite desta quarta-feira (27). Brendesson dos Reis Silva foi morto com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Evangélico, mas não resistiu. Pessoas que presenciaram o crime afirmam que o jovem tentou fugir dos criminosos, escondendo debaixo de um carro. No entanto, os atiradores o perseguiram, se abaixaram e atiraram contra ele.
Um outro jovem, de 20 anos, também foi baleado nas costas durante o ataque. O pai dele contou que o rapaz havia ido até uma lanchonete para comprar pastéis quando foi atingido. Ele está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.

ATAQUE ARMADO

O ataque aconteceu na Rua Etero Fábio, em Ilha da Conceição, na Grande Santa Rita. Moradores relataram à polícia que os atiradores chegaram em um carro branco. Dois homens desembarcaram no início da rua e começaram a disparar, provocando uma correria. Cápsulas de calibre 9 milímetros ficaram espalhadas pelo local.
Segundo testemunhas, os ataques na região têm ocorrido com frequência e os moradores são os principais alvos da violência.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

Veja Também

Motorista escolar encontra corpo em estrada de Cachoeiro

"Ela praticamente morreu em meus braços", diz prima de menina morta no ES

Casal é baleado no meio da rua em bairro de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados