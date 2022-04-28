"Estou sem coração", diz mãe de criança morta em ataque em Vila Velha

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de nove anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução

Jeane Caldeira desabafou após morte da filha de 9 anos Crédito: Rodrigo Gomes

Bastante abalada, Jeane também comentou como foi a cena do assassinato. “Ela estava brincando na calçada. Eu fui na casa da minha amiga, bem perto. Quando estava voltando, passando no quebra-molas, ouvi os tiros. Entrei em um beco gritando pelas minhas filhas, uma mulher abriu o portão e eu entrei. Depois, com mais barulho de tiro e gritaria, ela abriu e eu saí. Ouvi que ela disse ‘foi a filha da Jeane’, fiquei desesperada”, relatou.

"Quando cheguei em casa, já estava cheio de sangue e minha prima já tinha socorrido minha filha. Estou sem coração praticamente, ela ia fazer 10 anos no dia 26 de junho. Era muito brincalhona, todo mundo gostava dela. Minha filha de 7 anos viu ela sendo baleada e está sofrendo muito. Não sei o que dizer, meu coração dói" Jeane Caldeira - Mãe da Kemilly Vitória Caldeira Santos

De acordo com apuração da TV Gazeta, o corpo da criança será velado em uma igreja evangélica da região.

ADOLESCENTE MORREU E JOVEM FICOU FERIDO

Além da criança, um adolescente de 17 anos também foi atingido no tiroteio ocorrido no meio da rua na noite desta quarta-feira (27). Brendesson dos Reis Silva foi morto com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Evangélico, mas não resistiu. Pessoas que presenciaram o crime afirmam que o jovem tentou fugir dos criminosos, escondendo debaixo de um carro. No entanto, os atiradores o perseguiram, se abaixaram e atiraram contra ele.

Um outro jovem, de 20 anos, também foi baleado nas costas durante o ataque. O pai dele contou que o rapaz havia ido até uma lanchonete para comprar pastéis quando foi atingido. Ele está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.

ATAQUE ARMADO

O ataque aconteceu na Rua Etero Fábio, em Ilha da Conceição, na Grande Santa Rita. Moradores relataram à polícia que os atiradores chegaram em um carro branco. Dois homens desembarcaram no início da rua e começaram a disparar, provocando uma correria. Cápsulas de calibre 9 milímetros ficaram espalhadas pelo local.

Segundo testemunhas, os ataques na região têm ocorrido com frequência e os moradores são os principais alvos da violência.