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Suspeito fugiu

Adolescente é esfaqueada ao gritar em assalto em Venda Nova do Imigrante

Jovem de 16 anos foi golpeada na barriga com uma faca após se assustar e gritar durante o assalto na noite desta quarta (27). Populares tentaram deter criminoso, mas ele fugiu

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:56

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 abr 2022 às 18:56
Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada durante um assalto por volta das 21h desta quarta-feira (27), no bairro Vila Betânia, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Polícia Militar informou que, no local do crime, testemunhas relataram que a jovem teria sido abordada por um indivíduo que tentou roubar o celular da vítima. A vítima teria se assustado e gritado, momento em que o criminoso a golpeou na barriga com uma faca e fugiu correndo.
Ainda de acordo com a PM, populares chegaram a ir atrás do homem, mas ele conseguiu fugir. A corporação realizou buscas na região, mas o suspeito não foi mais localizado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o caso está sendo investigado e se o suspeito foi identificado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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