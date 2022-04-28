Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Colatina

Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta, na noite desta quarta-feira (27), dentro do apartamento onde morava no bairro Maria Ismênia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O proprietário do imóvel encontrou o corpo após sentir mau cheiro vindo da residência. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O nome dela não foi informado.

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Colatina Crédito: Arquivo

Em relato à Polícia Militar , o proprietário do imóvel informou que alugou o apartamento para a mulher e o companheiro dela, um homem de 26 anos. Ele ligou para o homem para informar do mau cheiro que vinha do local, mas o jovem disse que havia brigado com a companheira e não morava mais no local.

O proprietário abriu a porta do apartamento com uma chave reserva e viu o corpo da mulher na sala da casa, coberto por um lençol. Ele acionou os militares.

O companheiro da mulher compareceu ao local e relatou para os policiais que teve um desentendimento com ela por volta de meio-dia do último sábado (23) e a mulher o expulsou da residência. Ele deixou o local e foi para a casa da mãe dele. O homem afirmou que, após esse episódio, não mais fez contato com a mulher. Segundo a Polícia Militar, ele também compareceu à Delegacia Regional de Colatina para esclarecer os fatos.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

CORPO SEM SINAIS DE VIOLÊNCIA

Pouco mais de uma semana após o crime, a Polícia Civil, demanda pela reportagem sobre como estão as investigações sobre a morte, disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que, no momento, não trabalha com a possibilidade de homicídio. Segundo as investigações, o corpo não havia sinais de violência.