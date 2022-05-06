Mais de 20 funcionários são feitos reféns em assalto a fazenda em Linhares

Cinco homens armados fizeram 23 funcionários reféns em um assalto a uma fazenda na manhã desta sexta-feira (6), na localidade de Jataipeba, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o grupo manteve 22 funcionários trancados em um cômodo do local e fugiram do local levando o gerente da fazenda como refém no carro de uma das vítimas. Além do veículo, foram roubados, pelo menos, uma televisão, um celular e até um barco.

A Polícia Militar informou que foi acionada para ir à propriedade rural depois que os criminosos fugiram do local, sequestrando o gerente da fazenda. Os policiais conseguiram localizar 22 funcionários que haviam trancados em um cômodo.

O gerente levado como refém foi abandonado com o veículo no bairro Shell, no mesmo município. A Força Tática da PM foi ao local e conseguiu deter um dos suspeitos, identificado com Davi de Souza Nascimento, de 21 anos. Os criminosos utilizaram duas armas no assalto: uma arma longa e um revólver 38.

De acordo com a PM, os bens que haviam sido roubados pelos criminosos foram recuperados, e as vítimas informaram aos militares que checar se outros objetos que possam ter sido levados para registrarem a ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Polícia Civil informou que o Davi de Souza Nascimento foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas. O suspeito foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).