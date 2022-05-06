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Roubaram até barco

Mais de 20 funcionários são feitos reféns em assalto a fazenda em Linhares

Criminosos mantiveram 22 funcionários trancados em um cômodo da residência e fugiram do local levando o gerente da fazenda como refém em um carro. Um dos suspeitos foi detido

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:11

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 mai 2022 às 15:11
Cinco homens armados fizeram 23 funcionários reféns em um assalto a uma fazenda na manhã desta sexta-feira (6), na localidade de Jataipeba, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o grupo manteve 22 funcionários trancados em um cômodo do local e fugiram do local levando o gerente da fazenda como refém no carro de uma das vítimas. Além do veículo, foram roubados, pelo menos, uma televisão, um celular e até um barco.
A Polícia Militar informou que foi acionada para ir à propriedade rural depois que os criminosos fugiram do local, sequestrando o gerente da fazenda. Os policiais conseguiram localizar 22 funcionários que haviam trancados em um cômodo. 
O gerente levado como refém foi abandonado com o veículo no bairro Shell, no mesmo município. A Força Tática da PM foi ao local e conseguiu deter um dos suspeitos, identificado com Davi de Souza Nascimento, de 21 anos. Os criminosos utilizaram duas armas no assalto: uma arma longa e um revólver 38.
De acordo com a PM, os bens que haviam sido roubados pelos criminosos foram recuperados, e as vítimas informaram aos militares que checar se outros objetos que  possam ter sido levados para registrarem a ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Polícia Civil informou que o Davi de Souza Nascimento foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas. O suspeito foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
A corporação informou também que caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, com intuito de localizar e deter os demais envolvidos no roubo. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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