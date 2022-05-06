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Crime

Trio é detido após assalto a distribuidora de gás e água de Itapemirim

Após assaltarem estabelecimento comercial, os indivíduos fugiram em um Volkswagen Voyage, mas foram abordados em Rio Novo do Sul e levados para delegacia

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 18:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 mai 2022 às 18:39
Três homens foram detidos após assaltarem uma distribuidora de água e gás no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado. Os suspeitos fugiram em um carro, mas foram abordados por policiais militares em Rio Novo do Sul, na mesma região.
Polícia Militar explicou que os indivíduos estavam armados e, após assaltarem o estabelecimento, fugiram em um Volkswagen Voyage. Segundo a PM, buscas foram realizadas e o carro foi abordado em Rio Novo do Sul. “Com os suspeitos, foram recuperados os pertences das vítimas e eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim”, comunicou a corporação.
De acordo com apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, os suspeitos roubaram celulares e dinheiro e depois fugiram pela BR-101, sendo detidos em Rio Novo do Sul.
Polícia Civil disse que a ocorrência está sendo confeccionada pela PM para ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Itapemirim. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista”, disse, em nota.

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