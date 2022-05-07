Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é assassinado ao sair de forró em Rio Novo do Sul

João Antônio Gabriel de Souza, de 25 anos, morreu após sofrer um tiro no rosto. Crime aconteceu próximo a um evento de forró no interior

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 11:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mai 2022 às 11:56
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um jovem de 25 anos morreu com um tiro no rosto na madrugada deste sábado (7) ao sair de um evento de forró que acontecia na localidade de São Domingos, zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O primo da vítima ouviu o disparo. Até o momento, nenhum suspeito , segundo a Polícia Militar, foi preso.
O crime aconteceu por volta das 3h30, no meio da rua. De acordo com o registro policial, a vítima foi identificada como João Antônio Gabriel de Souza. O primo do rapaz contou aos militares que João saia e entrava do local onde acontecia o evento. Disse ainda que ouviu um tiro e, ao sair do evento, viu o primo caído,
O serviço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do rapaz, que era morador de Rio Novo do Sul. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. Ao lado do corpo, a polícia apreendeu um pino de cocaína e um projétil de arma calibre  9 milímetros.

Veja Também

Motociclista e garupa morrem em acidente com caminhão-tanque em Guaçuí

Acidente entre carro e ônibus deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

Família rendida por presos em "saidinha" é de secretário de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Rio Novo do Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados