Jovem é assassinado ao sair de forró em Rio Novo do Sul

Um jovem de 25 anos morreu com um tiro no rosto na madrugada deste sábado (7) ao sair de um evento de forró que acontecia na localidade de São Domingos, zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O primo da vítima ouviu o disparo. Até o momento, nenhum suspeito , segundo a Polícia Militar, foi preso.
O crime aconteceu por volta das 3h30, no meio da rua. De acordo com o registro policial, a vítima foi identificada como João Antônio Gabriel de Souza. O primo do rapaz contou aos militares que João saia e entrava do local onde acontecia o evento. Disse ainda que ouviu um tiro e, ao sair do evento, viu o primo caído,
O serviço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do rapaz, que era morador de Rio Novo do Sul. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. Ao lado do corpo, a polícia apreendeu um pino de cocaína e um projétil de arma calibre 9 milímetros.