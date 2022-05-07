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BR 482

Motociclista e garupa morrem em acidente com caminhão-tanque em Guaçuí

Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Rony Antônio da Silva Tomé, de 18 anos, e Guilherme Fortes Soares, de 21 anos.

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 10:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mai 2022 às 10:10
Motociclista e garupa morrem em acidente no Caparaó
Motociclista e garupa morrem em acidente no Caparaó Crédito: Montagem| A Gazeta
Um motociclista e o garupa morreram na manhã deste sábado (7) em Guaçuí, na Região do Caparaó, em um acidente envolvendo com um caminhão-tanque , na BR 482. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas as vítimas faleceram no local.
Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Rony Antônio da Silva Tomé, de 18 anos, e Guilherme Fortes Soares, de 21 anos. As causas da batida entre moto e o caminhão não foram informadas pela Polícia Militar. A batida foi próximo ao local conhecido por Bicão, e uma das pistas foi interditada até a chegada da perícia.
Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do caminhão não se feriu. A Polícia Civil informou que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Guaçuí.

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