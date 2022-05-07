Motociclista e garupa morrem em acidente com caminhão-tanque em Guaçuí

Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Rony Antônio da Silva Tomé, de 18 anos, e Guilherme Fortes Soares, de 21 anos. As causas da batida entre moto e o caminhão não foram informadas pela Polícia Militar. A batida foi próximo ao local conhecido por Bicão, e uma das pistas foi interditada até a chegada da perícia.