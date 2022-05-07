Caminhonete Hilux e um Volkswagen Voyage foram levados pelos bandidos Crédito: Leitor| A Gazeta

O secretário contou para a reportagem que, por volta das 16h50 de quinta-feira, dois homens apertaram a campainha da casa procurando por ele. “Minha esposa atendeu. Eles estavam me procurando e me chamando pelo meu apelido, que é ‘Quati’”, disse.

Segundo José Cláudio, os indivíduos queriam saber informações sobre casa para alugar, e um deles disse que soube que a residência estaria disponível por um policial que é amigo do secretário. O secretário realmente conhecia a pessoa mencionada, então a esposa conversou com eles. “Ela disse que eu tenho um apartamento para alugar, mas explicou que está em reforma. Minha esposa me ligou e eu disse que não dava para ir, porque eu estava no trabalho”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Família rendida por presos em saidinha é de secretário de Itapemirim

Mesmo assim, os dois homens persistiram e falaram que esperariam por José Cláudio. Em seguida, eles perguntaram sobre a filha mais velha do secretário, que se formou em Direito e é policial militar. “Eles pediram água para minha esposa, e ela pegou, mas não abriu o portão”, contou Oliveira.

SECRETÁRIO CHEGA EM CASA

O secretário disse que chegou em casa por volta de 17h35. Os dois homens se aproximaram dele e José Cláudio questionou se eles queriam alugar a casa. Um deles respondeu que sim, afirmando trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim e disse que a mulher dele estava ansiosa para mudar para a região.

"Eu disse que ia ao banheiro e os levaria para verem o apartamento. Deixei o portão encostado e, quando voltei, vi eles abordando a minha família" José Cláudio Fonseca de Oliveira - Secretário de Interior de Itapemirim

José Cláudio contou à reportagem que um dos indivíduos abordou a esposa dele e a filha de 11 anos, e o outro criminoso o rendeu. “Um pedia dinheiro e arma, e falava: ‘Se eu achar arma aqui, vou mandar te matar’”, relatou o secretário.

Um homem que trabalhava com Oliveira passou perto da casa e cumprimentou ele. Por causa disso, um dos criminosos também resolveu abordá-lo. “Nós quatro ficamos presos com algemas de plástico”, informou.

Os criminosos levaram um anel de outro e um relógio do secretário, além de dois celulares e duas televisões de 42 polegadas. Para fugir, a dupla roubou dois veículos que estavam na residência: um Volkswagen Voyage e uma caminhonete Toyota Hilux. “Depois disso, eu consegui pegar uma tesoura, soltei a minha esposa e ela soltou os outros. Fui até o vizinho e entrei em contato com a polícia”, explicou José Cláudio.

CERCO POLICIAL

Segundo a Polícia Militar , um cerco policial foi montado e, durante as buscas pela região, alguns minutos mais tarde, uma viatura visualizou quando a caminhonete roubada passou pela BR 101, sentido Rio Novo do Sul. Os militares manobraram, mas o suspeito fugiu em alta velocidade. Ele foi alcançado e abordado. Com o homem, foi apreendido um revólver de calibre 32.

Na sequência, também da BR 101, militares, com ajuda de um cão da equipe K9 da PM, estavam em deslocamento pela rodovia quando se depararam com um Volkswagen Voyage trafegando na região. Ao ser abordado, o homem que conduzia o carro disse cumprir pena em regime semiaberto e que estaria em "saidinha" referente ao Dia das Mães. O suspeito contou que ele e o comparsa se conheceram no presídio e disse que foi chamado para cometer o crime.

Os suspeitos foram detidos e todos os materiais recuperados foram entregues na Delegacia de Itapemirim. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os suspeitos receberam o benefício da saída temporária na quarta-feira (4) e deveriam retornar à unidade prisional de Vila Velha em 11 de maio. Após o flagrante, eles foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.