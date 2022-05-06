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Itapemirim

Detentos em "saidinha" do Dia das Mães fazem família refém no ES

Eles receberam benefício de saída temporária um dia antes do crime. Dois carros foram roubados pelos homens e depois recuperados pela polícia

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 13:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mai 2022 às 13:37
uma caminhonete Hilux e um Voyage foram levados pelos bandidos
Uma caminhonete Hilux e um Voyage foram levados pelos bandidos Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma família e um funcionário foram feitos reféns dentro de casa na noite desta quinta-feira (5) em Itaoca, distrito de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Eles tiveram dois carros e objetos roubados durante a ação. Tudo foi recuperado e os bandidos acabaram presos. A dupla havia saído da prisão um dia antes, durante saída temporária do Dia das Mães.
Segundo registro da Polícia Militar, dois indivíduos armados invadiram a casa e fizeram a família – pai, mãe e uma criança de 11 anos - e um funcionário do casal reféns. Todos ficaram na casa, sentados no sofá e tiveram aos mãos amarradas com braçadeiras de plástico.
Os criminosos roubaram diversos objetos. Duas televisões, joias, uma caminhonete Hilux e um Voyage foram levados pelos bandidos.
Um cerco policial foi montado e, durante as buscas pela região, alguns minutos mais tarde, uma viatura visualizou quando a caminhonete roubada passou pela BR 101, sentido Rio Novo do Sul. Os policiais manobraram, mas o suspeito fugiu em alta velocidade. Ele foi alcançado e abordado. Com ele foi apreendido um revólver de calibre 32.
Na sequência, também da BR 101, uma equipe, com ajuda de um cão da K9, estava em deslocamento pela rodovia quando se deparou com um veículo Voyage trafegando pela região. Ao ser abordado, o suspeito relatou que cumpria pena em regime semiaberto e que estaria de saidinha para o Dia das Mães. O homem contou que ele e o outro suspeito se conheceram no presídio e foi convidado para cometer o crime.
Os suspeitos foram detidos e todos os materiais recuperados foram entregues na Delegacia de Itapemirim. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), os suspeitos receberam o benefício da saída temporária na quarta-feira (4) e deveriam retornar à unidade prisional de Vila Velha em 11 de maio. Após o flagrante, foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Um dos detidos, de 29 anos, tem registros desde dezembro de 2011 por roubo. Já o outro, de 45 anos, possui registro no sistema prisional desde outubro de 2018 por furto e roubo.

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