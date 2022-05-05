"Saidinha" de Dia das Mães: Justiça libera mais de 2 mil presos no ES

Presos que cumprem pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberam, nesta quarta-feira (4), o benefício de saída temporária de Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (8). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que 2.046 internos foram beneficiados.
A "saidinha", como o benefício é conhecido popularmente, dura sete dias e os detentos devem retornar às unidades prisionais no dia 11 de maio. No benefício concedido no Dia das Mães em 2021, 2.445 presos do regime semiaberto foram liberados e 63 não retornaram às unidades prisionais no prazo — o que representa 2,6% dos beneficiados. Naquele ano, a saída temporária foi realizada em dois grupos, em datas diferentes, devido a um escalonamento estabelecido pelo Poder Judiciário. A expectativa é de que isso também aconteça neste ano.
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A Sejus destacou que o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade. Tem direito os presos do regime semiaberto que cumprem os requisitos exigidos pela lei.
ANOS ANTERIORES
Em 2020, a saída temporária no Dia das Mães não foi adotada em virtude da pandemia de coronavírus. Em 2019, 1.019 detentos deixaram o sistema prisional no Espírito Santo por uma semana, na mesma época, e 17 não retornaram aos presídios.