"Saidinha" de Dia das Mães: Justiça libera mais de 2 mil presos no ES

A "saidinha", como o benefício é conhecido popularmente, dura sete dias e os detentos devem retornar às unidades prisionais no dia 11 de maio. No benefício concedido no Dia das Mães em 2021, 2.445 presos do regime semiaberto foram liberados e 63 não retornaram às unidades prisionais no prazo — o que representa 2,6% dos beneficiados. Naquele ano, a saída temporária foi realizada em dois grupos, em datas diferentes, devido a um escalonamento estabelecido pelo Poder Judiciário. A expectativa é de que isso também aconteça neste ano.