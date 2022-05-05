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Crimes na internet

Três homens são presos no ES com imagens de crianças sendo abusadas

As prisões ocorreram no cumprimento de oito mandatos na Grande Vitória e interior do Estado nesta quarta-feira (4). Os presos são das cidades de Aracruz, Serra e Vila Velha

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:53

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:53
Polícia
Nos endereços de busca, a polícia apreendeu celulares, hd's com material pornográfico infantil, além de arma e munições Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Na maior ação de combate ao abuso sexual infantil na internet já deflagrada pela polícia do Espírito Santo, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou, nesta quarta-feira (4), a Operação Anjo da Guarda II, na qual foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão domiciliar na Grande Vitória e no interior do Estado. Três pessoas foram presas em flagrante.
Em coletiva realizada na manhã desta quinta (5), da qual participaram os delegados Gabriel Monteiro, da Patrimonial, Brenno Andrade, da Crime Cibernéticos, Gianno Trindade, da Segurança Patrimonial, e ainda Douglas Vieira, da Delegacia de Defraudações, a PC detalhou as prisões realizadas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Linhares (2), Cariacica (2), Serra (1), Vila Velha (1), São Mateus (1) e Aracruz (1).
"No ano passado fizemos a operação I, em dezembro, e agora a II, na data de ontem (quarta), quando cumprimos novos mandados de busca e apreensão na residência dos indivíduos. Nós continuaremos as investigações para ver se estas pessoas também compartilhavam o conteúdo além do armazenamento deles. A partir do momento em que compartilham, também podem responder por isso. Os dois crimes somados podem chegar a dez anos de prisão", salientou o delegado Brenno Andrade.
As três prisões ocorridas em flagrante são de um homem de 40 anos, na Serra, que trabalha com edição áudio. Em uma perícia preliminar, arquivos eróticos com crianças e jovens foram encontrados no computador dele. Aos policiais, ele disse que os vídeos eram baixados sem querer. Uma fiança de R$ 10 mil foi estipulada, mas não paga até o momento.

OUTROS PRESOS

O segundo detido em flagrante ocorreu em Vila Velha. Um homem de 52 anos e que trabalhava como desenvolvedor de software. Com ele, que possui formação em Informática, os policiais apreenderam 4 hd's, sendo que em apenas um deles continham mais de 500 vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente.
Além do material pornográfico, com o programador ainda foram apreendidos munições de diversos calibres, em pequenas quantidades. Somado ao conteúdo sexual, o homem também foi preso pela posse da munição. Não foi estipulada fiança neste caso.
A última prisão em flagrante ocorreu no Norte do Estado, em Aracruz. Um jovem de 20 anos. Com ele a polícia apreendeu um revólver, porém não encontrou imagens pornográficas nos dispositivos dele. Entretanto, os aparelhos foram recolhidos para serem periciados. Uma fiança de R$ 3 mil foi estipulada, e também não paga.
Os três presos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Na coletiva, a Polícia Civil salientou que não foram encontradas ligações entre eles.

TREINAMENTO

Para realização da Operação Anjo da Guarda II foram realizadas diversas diligências, com utilização de ferramenta própria para investigações em ambiente cibernético, após treinamento oferecido pelo órgão governamental americano Homeland Security Investigations (HSI), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP e CIBERLAB), que ofereceu curso, compartilhamento de boas práticas e capacitação. Ao todo 35 policiais civis participaram da ação.

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