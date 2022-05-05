Homem foi preso depois de roubar carro em Vitória. Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (4), no bairro Caratoíra, em Vitória , depois de roubar um carro e bater no muro de uma casa durante a fuga. De acordo com o boletim da Polícia Militar , militares receberam a informação que um carro tinha sido roubado na região da Avenida Vitória, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Enquanto faziam patrulhamento na Avenida Santo Antônio, policiais viram um motorista fazendo ultrapassagens perigosas e, quando checaram a placa, descobriram que era o mesmo veículo que tinha sido roubado minutos antes na Avenida Vitória. Foi solicitado reforço para montar um cerco e, enquanto o homem seguia por outras ruas da região, era perseguido pelos policiais.

Your browser does not support the audio element. Homem rouba carro em Vitória, bate em muro e invade casa ao tentar fugir

O motorista seguiu por várias ruas até pegar a Rodovia Serafim Derenzi, entrar em uma rua sem saída e bater no muro de uma casa. Para fugir, ele ainda invadiu uma casa, pulando o muro. Após busca, ele foi localizado em uma casa no final da mesma rua sem saída.

A dona do carro foi chamada. Ela encontrou um arma falsa dentro do veículo e entregou aos policiais. A vítima recebeu de volta sua bolsa com carteira, documentos, cartões e R$ 564.

O nome do preso não foi divulgado. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória juntamente com a réplica arma apreendida.