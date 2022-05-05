Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na Terceira Ponte deixou o trânsito intenso no sentido Vila Velha - Vitória na manhã desta quinta-feira (5). De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte, ambulâncias foram ao local para atender o motociclista, que ficou ferido na colisão. O trânsito foi liberado às 8h12, mas a retenção acumulada ainda causa lentidão.
Ainda de acordo com a Rodosol, por conta do acidente, uma faixa na direção da Capital ficou interditada. Por isso, conforme a concessionária, o fluxo de veículos ficou prejudicado.
Imagens das câmeras de videomonitoramento da Rodosol mostram o congestionamento criado na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha. As duas faixas estavam com muitos veículos, que trafegavam lentamente.