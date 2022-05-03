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Nesta terça (3)

BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa

Trânsito foi interditado totalmente às 15h e foi totalmente liberado às 17h. Ação foi para trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:13
BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa
BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
A BR 262, na altura do viaduto de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi interditada nesta terça-feira (3) para trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via. O fechamento total da pista aconteceu às 15h e, minutos depois, o trânsito seguiu em sistema de "pare e siga". Às 17h, o tráfego na via foi totalmente liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Gleidson Ferreira, em caso de interdição da rodovia na região, uma rota alternativa (em azul no mapa) é:
  1. Acessar a Rodovia ES 166 (Pedro Cola), estrada que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante na entrada para a Fazenda Saúde
  2. Seguir pela via até o trevo do Alto Caxixe
  3. De lá, após o trevo, é possível retornar à BR 262. O trecho é de aproximadamente seis quilômetros
Gleidson Ferreira explicou que a ação na BR 262 foi necessária, uma vez que última análise de risco foi concluída no ano de 2016, e nos anos seguintes, o local foi monitorado através de relatórios fotográficos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros atuaram juntamente com a Defesa Civil. Por conta de a área ser perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico. 

Atualização

03/05/2022 - 5:35
Após a publicação desta matéria, a PRF informou que a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego de veículos às 17h desta terça-feira (3). O texto foi atualizado.

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