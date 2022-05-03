BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Gleidson Ferreira, em caso de interdição da rodovia na região, uma rota alternativa (em azul no mapa) é:

Acessar a Rodovia ES 166 (Pedro Cola), estrada que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante na entrada para a Fazenda Saúde Seguir pela via até o trevo do Alto Caxixe

De lá, após o trevo, é possível retornar à BR 262. O trecho é de aproximadamente seis quilômetros



Gleidson Ferreira explicou que a ação na BR 262 foi necessária, uma vez que última análise de risco foi concluída no ano de 2016, e nos anos seguintes, o local foi monitorado através de relatórios fotográficos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros atuaram juntamente com a Defesa Civil. Por conta de a área ser perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico.