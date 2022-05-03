BR 262 é interditada para análise de risco em Venda Nova do Imigrante

A BR 262 foi interditada por volta de 15h desta terça-feira (3), na altura do viaduto, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, para um trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via. Nos primeiros minutos, a interdição foi total, e, por volta de 15h20, o trânsito passou a fluir em sistema de "pare e siga". Às 17h, a rodovia foi totalmente liberada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local orientando os motoristas.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gleidson Ferreira, explicou que a ação é necessária para atualizar o estudo completo do local. A última análise de risco realizada no trecho foi concluída no ano de 2016, e, nos anos seguintes, o local foi monitorado por meio de relatórios fotográficos.
“Em fevereiro, choveu cerca de 429,6 milímetros, quando eram previstos 130 mm. Houve queda de pequenos fragmentos de rochas, terra e galhos de árvores. Iremos fazer um relatório do estudo de conservação e encaminhar ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)”, explicou o coordenador.
A PRF e o Corpo de Bombeiros vão atuar junto à Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante. Como a área é perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico. O trânsito chegou a ser interditado totalmente e, minutos depois, foi liberado em "pare e siga". O tempo de trabalho não foi estipulado.
“O viaduto é uma área composta por diversos blocos de rochas e árvores. No entorno e no trecho em questão, a pista não possui acostamento. É um serviço que demanda a mobilização de diversas equipes em prol da segurança de todos que ali trafegam, por isso a necessidade do pare e siga”, afirma.
A atualização sobre a liberação da via será publicada em tempo real nas redes sociais da prefeitura (@vendanova.es) e da Defesa Civil Municipal (@defesacivilvni).
VEJA ROTA ALTERNATIVA SUGERIDA DURANTE A INTERDIÇÃO
Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Gleidson Ferreira, uma rota alternativa (em azul no mapa) em caso de interdição da rodovia é:
- Acessar a Rodovia ES 166 (Pedro Cola), estrada que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante na entrada para a Fazenda Saúde
- Seguir pela via até o trevo do Alto Caxixe
- De lá, após o trevo, é possível retornar à BR 262. O trecho é de aproximadamente seis quilômetros
Atualização
03/05/2022 - 5:25
Após a publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego de veículos às 17h desta terça-feira (3). O texto foi atualizado.