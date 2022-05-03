Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na altura do viaduto

BR 262 é interditada para análise de risco em Venda Nova do Imigrante

Trânsito foi interditado totalmente às 15h e foi totalmente liberado às 17h. Ação foi para trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 08:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mai 2022 às 08:28
BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova
BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
BR 262 foi interditada por volta de 15h desta terça-feira (3), na altura do viaduto, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, para um trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via. Nos primeiros minutos, a interdição foi total, e, por volta de 15h20, o trânsito passou a fluir em sistema de "pare e siga". Às 17h, a rodovia foi totalmente liberada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local orientando os motoristas.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gleidson Ferreira, explicou que a ação é necessária para atualizar o estudo completo do local. A última análise de risco realizada no trecho foi concluída no ano de 2016, e, nos anos seguintes, o local foi monitorado por meio de relatórios fotográficos.
“Em fevereiro, choveu cerca de 429,6 milímetros, quando eram previstos 130 mm. Houve queda de pequenos fragmentos de rochas, terra e galhos de árvores. Iremos fazer um relatório do estudo de conservação e encaminhar ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)”, explicou o coordenador.
PRF e o Corpo de Bombeiros vão atuar junto à Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante. Como a área é perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico. O trânsito chegou a ser interditado totalmente e, minutos depois, foi liberado em "pare e siga". O tempo de trabalho não foi estipulado.
“O viaduto é uma área composta por diversos blocos de rochas e árvores. No entorno e no trecho em questão, a pista não possui acostamento. É um serviço que demanda a mobilização de diversas equipes em prol da segurança de todos que ali trafegam, por isso a necessidade do pare e siga”, afirma.
A atualização sobre a liberação da via será publicada em tempo real nas redes sociais da prefeitura (@vendanova.es) e da Defesa Civil Municipal (@defesacivilvni).

VEJA ROTA ALTERNATIVA SUGERIDA DURANTE A INTERDIÇÃO

BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa
BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Gleidson Ferreira, uma rota alternativa (em azul no mapa) em caso de interdição da rodovia é:
  • Acessar a Rodovia ES 166 (Pedro Cola), estrada que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante na entrada para a Fazenda Saúde 
  • Seguir pela via até o trevo do Alto Caxixe 
  • De lá, após o trevo, é possível retornar à BR 262. O trecho é de aproximadamente seis quilômetros

Atualização

03/05/2022 - 5:25
Após a publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego de veículos às 17h desta terça-feira (3). O texto foi atualizado.

Veja Também

Carro pega fogo no acesso à Terceira Ponte e complica trânsito em Vila Velha

Procurado por assassinato é preso durante operação em Vila Velha

Adolescente é esfaqueada ao gritar em assalto em Venda Nova do Imigrante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros BR 262 defesa civil Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados