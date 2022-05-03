BR 262 é interditada para análise de risco em Venda Nova do Imigrante

BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gleidson Ferreira, explicou que a ação é necessária para atualizar o estudo completo do local. A última análise de risco realizada no trecho foi concluída no ano de 2016, e, nos anos seguintes, o local foi monitorado por meio de relatórios fotográficos.

“Em fevereiro, choveu cerca de 429,6 milímetros, quando eram previstos 130 mm. Houve queda de pequenos fragmentos de rochas, terra e galhos de árvores. Iremos fazer um relatório do estudo de conservação e encaminhar ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)”, explicou o coordenador.

PRF e o Corpo de Bombeiros vão atuar junto à Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante. Como a área é perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico. O trânsito chegou a ser interditado totalmente e, minutos depois, foi liberado em "pare e siga". O tempo de trabalho não foi estipulado.

“O viaduto é uma área composta por diversos blocos de rochas e árvores. No entorno e no trecho em questão, a pista não possui acostamento. É um serviço que demanda a mobilização de diversas equipes em prol da segurança de todos que ali trafegam, por isso a necessidade do pare e siga”, afirma.

A atualização sobre a liberação da via será publicada em tempo real nas redes sociais da prefeitura ( @vendanova.es ) e da Defesa Civil Municipal ( @defesacivilvni ).

VEJA ROTA ALTERNATIVA SUGERIDA DURANTE A INTERDIÇÃO

BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Gleidson Ferreira, uma rota alternativa (em azul no mapa) em caso de interdição da rodovia é:

Acessar a Rodovia ES 166 (Pedro Cola), estrada que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante na entrada para a Fazenda Saúde

Seguir pela via até o trevo do Alto Caxixe

De lá, após o trevo, é possível retornar à BR 262. O trecho é de aproximadamente seis quilômetros