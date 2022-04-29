Carro pega fogo no acesso à Terceira Ponte e complica trânsito em Vila Velha

Um carro pegou fogo nas imediações do Shopping Praia da Costa e próximo à alça da Terceira Ponte. A situação complicou o trânsito na região, principalmente para os motoristas que seguem no sentido Vitória.
O incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 8h30. De acordo com o corpo de Bombeiros, o veículo, que não teve o modelo informado, foi tomado pelas chamas até a chegada dos militares no local.
Por conta da operação de combate, o fluxo foi desviado para dentro da Praia da Costa e o trânsito ficou lento nas avenidas São Paulo, Hugo Musso, Gil Veloso, além da Rua Ceará, um dos acessos à Terceira Ponte vindo do Posto Moby Dick.
Moradores próximos ao local registram a fumaça preta proveniente do incêndio, que fica bem perto de um posto de combustíveis e de uma agência bancária. Motoristas que seguiam no sentido contrário também registram o incêndio, que era intenso na região do motor e já se alastrava pelo veículo.
SEM VÍTIMAS
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, no bairro Praia da Costa, Vila Velha, na manhã de hoje. Uma equipe foi encaminhada e constatou que tratava-se de um veículo de passeio em chamas, na subida da Terceira Ponte. Os militares realizaram o combate, extinguindo o fogo. Não houve vítimas.