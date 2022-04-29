Carro pega fogo no acesso à Terceira Ponte e complica trânsito em Vila Velha

Um carro pegou fogo nas imediações do Shopping Praia da Costa e próximo à alça da Terceira Ponte . A situação complicou o trânsito na região, principalmente para os motoristas que seguem no sentido Vitória.

O incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 8h30. De acordo com o corpo de Bombeiros , o veículo, que não teve o modelo informado, foi tomado pelas chamas até a chegada dos militares no local.

29/04 às 08h56min | Praia da Costa/Vila Velha – Incêndio em Veículo próximo ao Shopping Praia da Costa e alça da terceira ponte: Veículo tomado pelas chamas. A equipe do Combate a Incêndio está no local. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) April 29, 2022

Por conta da operação de combate, o fluxo foi desviado para dentro da Praia da Costa e o trânsito ficou lento nas avenidas São Paulo, Hugo Musso, Gil Veloso, além da Rua Ceará, um dos acessos à Terceira Ponte vindo do Posto Moby Dick.

Moradores próximos ao local registram a fumaça preta proveniente do incêndio, que fica bem perto de um posto de combustíveis e de uma agência bancária. Motoristas que seguiam no sentido contrário também registram o incêndio, que era intenso na região do motor e já se alastrava pelo veículo.

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