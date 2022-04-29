Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu um nó

Carro pega fogo no acesso à Terceira Ponte e complica trânsito em Vila Velha

Incêndio ocorreu nas proximidades do Shopping Praia da Costa, pouco antes das 9h da manhã. Fluxo precisou ser desviado para dentro do bairro

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:53

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 abr 2022 às 10:53
Um carro pegou fogo nas imediações do Shopping Praia da Costa e próximo à alça da Terceira Ponte. A situação complicou o trânsito na região, principalmente para os motoristas que seguem no sentido Vitória.
O incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 8h30. De acordo com o corpo de Bombeiros, o veículo, que não teve o modelo informado, foi tomado pelas chamas até a chegada dos militares no local. 
Por conta da operação de combate, o fluxo foi desviado para dentro da Praia da Costa e o trânsito ficou lento nas avenidas São Paulo, Hugo Musso, Gil Veloso, além da Rua Ceará, um dos acessos à Terceira Ponte vindo do Posto Moby Dick.
Moradores próximos ao local registram a fumaça preta proveniente do incêndio, que fica bem perto de um posto de combustíveis e de uma agência bancária. Motoristas que seguiam no sentido contrário também registram o incêndio, que era intenso na região do motor e já se alastrava pelo veículo.

SEM VÍTIMAS

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, no bairro Praia da Costa, Vila Velha, na manhã de hoje. Uma equipe foi encaminhada e constatou que tratava-se de um veículo de passeio em chamas, na subida da Terceira Ponte. Os militares realizaram o combate, extinguindo o fogo. Não houve vítimas.

Veja Também

Incêndio atinge prédio em bairro de Guarapari

Vídeo: incêndio atinge galpão de café em fazenda de Rio Bananal

Incêndio atinge área do Parque Pedra dos Dois Olhos, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Terceira Ponte Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados