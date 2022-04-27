Vídeo: incêndio atinge galpão de café em fazenda de Rio Bananal

Bombeiros trabalharam no controle do incêndio durante toda a noite Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O trabalho para o controle do incêndio começou por volta das 21h e durou até o início da manhã desta quarta, após o rescaldo. Os bombeiros contaram com a ajuda de carros-pipa das prefeituras de Vila Valério e Governador Lindenberg.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas, mas há a suspeita de que tenha começado na lenha que fica armazenada no local, usada no processo de secagem do café.

O período da colheita do café teve início este mês na Região Norte. Rio Bananal é um dos principais municípios na produção dos grãos na região. Os proprietários ainda não possuem uma estimativa para o prejuízo, mas disseram que o incêndio afetou principalmente o telhado, parte da lenha e correias usadas para transportar o café.