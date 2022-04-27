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Vídeo: incêndio atinge galpão de café em fazenda de Rio Bananal

Trabalho para a contenção das chamas teve início por volta das 21h e durou toda a noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 abr 2022 às 08:08

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 08:08

Bombeiros trabalharam no controle do incêndio durante toda a noite
Bombeiros trabalharam no controle do incêndio durante toda a noite Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um incêndio atingiu o galpão de secagem de café de uma propriedade rural na noite de terça-feira (26) em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. As chamas foram de grande proporção. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
O trabalho para o controle do incêndio começou por volta das 21h e durou até o início da manhã desta quarta, após o rescaldo. Os bombeiros contaram com a ajuda de carros-pipa das prefeituras de Vila Valério e Governador Lindenberg.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas, mas há a suspeita de que tenha começado na lenha que fica armazenada no local, usada no processo de secagem do café. 
O período da colheita do café teve início este mês na Região Norte. Rio Bananal é um dos principais municípios na produção dos grãos na região. Os proprietários ainda não possuem uma estimativa para o prejuízo, mas disseram que o incêndio afetou principalmente o telhado, parte da lenha e correias usadas para transportar o café.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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