Vídeo: incêndio atinge galpão de café em fazenda de Rio Bananal

Um incêndio atingiu o galpão de secagem de café de uma propriedade rural na noite de terça-feira (26) em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. As chamas foram de grande proporção. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
O trabalho para o controle do incêndio começou por volta das 21h e durou até o início da manhã desta quarta, após o rescaldo. Os bombeiros contaram com a ajuda de carros-pipa das prefeituras de Vila Valério e Governador Lindenberg.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas, mas há a suspeita de que tenha começado na lenha que fica armazenada no local, usada no processo de secagem do café.
O período da colheita do café teve início este mês na Região Norte. Rio Bananal é um dos principais municípios na produção dos grãos na região. Os proprietários ainda não possuem uma estimativa para o prejuízo, mas disseram que o incêndio afetou principalmente o telhado, parte da lenha e correias usadas para transportar o café.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte