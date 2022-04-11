Ameaçado de extinção, gato-maracajá é atropelado em Rio Bananal

Um gato-maracajá, espécie ameaçada de extinção, foi atropelado na noite de domingo (10) na estrada de acesso ao distrito de São Francisco, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. O animal foi retirado do asfalto por um morador da região que passava no local e presenciou o acidente. A Polícia Militar foi acionada para fazer o resgate.
O animal recebeu os primeiros cuidados em uma clínica veterinária no município, onde foi constatado que se tratava de um macho, com suspeita de fratura no membro pélvico. Após ser estabilizado, o felino foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).
Segundo a coordenadora do Projeto Felinos, Ana Carolina Srbek de Araujo, que acompanha o caso, a fratura será avaliada e tratada para que o animal, caso tenha condições, seja reabilitado e devolvido à natureza.