Ameaçado de extinção, gato-maracajá é atropelado em Rio Bananal

O animal recebeu os primeiros cuidados em uma clínica veterinária no município, onde foi constatado que se tratava de um macho
Viviane Maciel

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:05

Um gato-maracajá, espécie ameaçada de extinção, foi atropelado na noite de domingo (10) na estrada de acesso ao distrito de São Francisco, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. O animal foi retirado do asfalto por um morador da região que passava no local e presenciou o acidente. A Polícia Militar foi acionada para fazer o resgate.
O animal recebeu os primeiros cuidados em uma clínica veterinária no município, onde foi constatado que se tratava de um macho, com suspeita de fratura no membro pélvico. Após ser estabilizado, o felino foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).
Segundo a coordenadora do Projeto Felinos, Ana Carolina Srbek de Araujo, que acompanha o caso, a fratura será avaliada e tratada para que o animal, caso tenha condições, seja reabilitado e devolvido à natureza.

Recomendado para você

