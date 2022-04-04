Vídeo: pica-pau rouba a cena em shopping de Vitória

Um pica-pau foi visto batendo asas dentro de um shopping em Vitória na tarde desta segunda-feira (4). Um vídeo enviado por funcionário do local mostra o pássaro aparentemente assustado, tentando sair pelo teto do centro comercial. Por volta das 14h50, o animal teria caído no chão e sido resgatado por um segurança.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, a assessoria do shopping informou que um brigadista do centro comercial foi chamado para atender o caso, mas, ainda na tarde desta segunda-feira, uma cliente teria levado o pássaro até uma das saídas e ele teria voado.

As imagens do animal foram enviadas ao fotógrafo de natureza do Instituto Últimos Refúgios, Leonardo Merçon. Segundo ele, o pássaro seria uma fêmea da espécie pica-pau-de-cabeça-amarela. A TV Gazeta recebeu a informação de que o pássaro estaria no shopping há, pelo menos, três dias.

A assessoria de imprensa da Polícia Ambiental foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Pica-pau chegou a ser resgatado por um segurança em shopping de Vitória Crédito: Leitor I A Gazeta