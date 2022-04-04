Parque da Cachoeira da Fumaça vai ganhar centro de pesquisa e laboratório no Sul do ES

A Cachoeira da Fumaça é um local turístico de grande importância para Alegre e a região Crédito: Fernando Madeira

Com investimento de R$3.727.240,83, a nova estrutura para os visitantes deve ficar pronta em até um ano e meio. Atualmente, o parque possui um centro de visitantes e um administrativo que será reformado. O projeto prevê a construção de sanitários públicos acessíveis devidamente dimensionados para o público que frequenta o local, inclusive com chuveiro.

Segundo o DER, a reforma também vai contemplar um centro de pesquisa com alojamentos e laboratório, um espaço onde ficarão concentrados auditório, biblioteca, lanchonete e uma área comercial para produtos relacionados ao parque.

Além disso, o parque receberá nova urbanização, calçamento e paisagismo, além de ampliação do estacionamento. As áreas atuais de piquenique, que ficam na frente da cachoeira receberão novo mobiliário em madeira, também para maior conforto dos visitantes.

Apesar de não informar a data do início das obras de reforma e ampliação, o órgão informou que o resultado do processo já foi publicado no Diário Oficial em março. Sobre o fechamento do local para os trabalhos, disse que ainda será definido e posteriormente divulgado.

O PARQUE

Por conta do volume e força, a queda d' água ao se chocar contra as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça". Em agosto do ano passado, o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça completou 37 anos de conservação.

Em período de chuvas intensas, a queda d'água da Cachoeira da Fumaça atinge um volume que impressiona os visitantes Crédito: Amarildo Praça

A sede fica no município de Alegre, mas o território do parque também abrange o município de Ibitirama . Além da cachoeira, o parque conta com mirante e trilhas. A unidade de conservação recebe, anualmente, milhares de visitantes.

A visitação funciona todos os dias, das 8h às 16h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada, e não é preciso agendamento.