Sol e pancadas de chuva: saiba como fica o tempo no ES

O calor continua no Espírito Santo no início da semana e, como mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), podem ocorrer pancadas de chuva em algumas localidades.
Nesta segunda-feira (4), a previsão é de sol e variação de nuvens em todo o Estado. Na metade Norte, pode chover pela manhã. Na metade sul, sol entre poucas nuvens, mas sem previsão de chuva.
A terça-feira (5) será de céu nublado na metade Norte e poucas nuvens na metade Sul. O tempo segue sem previsão de chuva para todo o Estado.
Na quarta-feira (6), o céu fica nublado na metade Norte e na Grande Vitória, mas sem previsão de chuva. Nas regiões Sul e Serrana as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde.