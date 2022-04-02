Instituto emite alerta de grande perigo para 15 cidades do ES

O Espírito Santo recebeu alerta de grande acumulado de chuva neste sábado (2), emitido durante a manhã, na cor vermelha, que apresenta um risco considerado de "grande perigo". O aviso, que abrange parte do extremo Sul capixaba, bem como municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta compreende 15 cidades no Espírito Santo e é válido até as 10h deste domingo (3). Além do alerta de maior gravidade, há ainda dois outros vigentes no Estado.
O Inmet prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Conforme o instituto, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, nas cidades com tais áreas de risco. Confira quais são:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
ORIENTAÇÕES
Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:
- Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Observar atentamente alterações nas encostas;
- Permanecer em locais abrigados;
- Proteger pertences em sacos plásticos em caso de inundação;
- Obter informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
DEMAIS ALERTAS VÁLIDOS
Além do alerta de "grande perigo", há também outros dois avisos válidos em território capixaba, divulgados pelo Inmet. O primeiro deles, de menor gravidade, vigente até as 10h deste domingo (3), aponta perigo potencial para chuvas intensas em 24 municípios do Espírito Santo, o que inclui a Região Metropolitana. Confira quais são eles:
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cariacica
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Itaguaçu
- Itarana
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Segundo o instituto, nestes municípios pode haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Por fim, há também um aviso de cor laranja vigente, o qual indica perigo e acumulado de chuva para 28 cidades no Espírito Santo. Veja quais são elas:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
O alerta é válido também até as 10h deste domingo (3), para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.