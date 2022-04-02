Instituto emite alerta de grande perigo para 15 cidades do ES

Inmet prevê chuvas muito intensas para cidades do ES Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Espírito Santo recebeu alerta de grande acumulado de chuva neste sábado (2), emitido durante a manhã, na cor vermelha, que apresenta um risco considerado de "grande perigo". O aviso, que abrange parte do extremo Sul capixaba, bem como municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, é do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ). O alerta compreende 15 cidades no Espírito Santo e é válido até as 10h deste domingo (3). Além do alerta de maior gravidade, há ainda dois outros vigentes no Estado.

O Inmet prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Conforme o instituto, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, nas cidades com tais áreas de risco. Confira quais são:

Mapa divulgado pelo Inmet mostra áreas de grande perigo para chuvas em cidades no ES, RJ e SP Crédito: Inmet

Alegre Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Iconha Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Vargem Alta

ORIENTAÇÕES

Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Observar atentamente alterações nas encostas;

Permanecer em locais abrigados;

Proteger pertences em sacos plásticos em caso de inundação;

Obter informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

DEMAIS ALERTAS VÁLIDOS

Além do alerta de "grande perigo", há também outros dois avisos válidos em território capixaba, divulgados pelo Inmet. O primeiro deles, de menor gravidade, vigente até as 10h deste domingo (3), aponta perigo potencial para chuvas intensas em 24 municípios do Espírito Santo, o que inclui a Região Metropolitana. Confira quais são eles:

Afonso Cláudio Alfredo Chaves Anchieta Baixo Guandu Brejetuba Cariacica Conceição do Castelo Domingos Martins Fundão Guarapari Itaguaçu Itarana Laranja da Terra Marechal Floriano Muniz Freire Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Roque do Canaã Serra Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Segundo o instituto, nestes municípios pode haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por fim, há também um aviso de cor laranja vigente, o qual indica perigo e acumulado de chuva para 28 cidades no Espírito Santo. Veja quais são elas:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Iúna Jerônimo Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Piúma Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante