Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acumulado de chuva

Instituto emite alerta de grande perigo para 15 cidades do ES

Aviso de maior risco abrange cidades capixabas ao Sul. Alerta foi emitido neste sábado (2) e é válido até as 10h deste domingo (3)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 abr 2022 às 11:28

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 11:28

Avenida Cezar Hilal
Inmet prevê chuvas muito intensas para cidades do ES Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Espírito Santo recebeu alerta de grande acumulado de chuva neste sábado (2), emitido durante a manhã, na cor vermelha, que apresenta um risco considerado de "grande perigo". O aviso, que abrange parte do extremo Sul capixaba, bem como municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta compreende 15 cidades no Espírito Santo e é válido até as 10h deste domingo (3). Além do alerta de maior gravidade, há ainda dois outros vigentes no Estado.
O Inmet prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Conforme o instituto, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, nas cidades com tais áreas de risco. Confira quais são:
chuvas muito intensas
Mapa divulgado pelo Inmet mostra áreas de grande perigo para chuvas em cidades no ES, RJ e SP Crédito: Inmet
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Iconha
  7. Itapemirim
  8. Jerônimo Monteiro
  9. Marataízes
  10. Mimoso do Sul
  11. Muqui
  12. Piúma
  13. Presidente Kennedy
  14. Rio Novo do Sul
  15. Vargem Alta

ORIENTAÇÕES

Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:
  • Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Observar atentamente alterações nas encostas;
  • Permanecer em locais abrigados;
  • Proteger pertences em sacos plásticos em caso de inundação;
  • Obter informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

DEMAIS ALERTAS VÁLIDOS

Além do alerta de "grande perigo", há também outros dois avisos válidos em território capixaba, divulgados pelo Inmet. O primeiro deles, de menor gravidade, vigente até as 10h deste domingo (3), aponta perigo potencial para chuvas intensas em 24 municípios do Espírito Santo, o que inclui a Região Metropolitana. Confira quais são eles: 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Baixo Guandu
  5. Brejetuba
  6. Cariacica
  7. Conceição do Castelo
  8. Domingos Martins
  9. Fundão 
  10. Guarapari
  11. Itaguaçu
  12. Itarana
  13. Laranja da Terra
  14. Marechal Floriano
  15. Muniz Freire
  16. Santa Leopoldina 
  17. Santa Maria de Jetibá
  18. Santa Teresa
  19. São Roque do Canaã
  20. Serra
  21. Venda Nova do Imigrante
  22. Viana
  23. Vila Velha
  24. Vitória
Segundo o instituto, nestes municípios pode haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Por fim, há também um aviso de cor laranja vigente, o qual indica perigo e acumulado de chuva para 28 cidades no Espírito Santo. Veja quais são elas:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo 
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Guarapari
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha 
  18. Irupi
  19. Iúna
  20. Jerônimo
  21. Marechal Floriano
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Piúma
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante
O alerta é válido também até as 10h deste domingo (3), para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

Veja Também

Sol, chuva e calor: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

De novo: cidade do Espírito Santo é a mais quente do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima espírito santo Inmet ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama
Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados