De novo: cidade do Espírito Santo é a mais quente do Brasil

De novo e pelo segundo dia consecutivo, Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foi a cidade com a maior temperatura do Brasil, com 37,5ºC. Em Vitória, o calor também continua e o município subiu uma posição entre as capitais mais quentes do país, nesta quinta-feira (31), ficando em segundo lugar.
As informações levantadas pelo Climatempo com base no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que atrás de Ecoporanga aparecem: Itaobim (MG): 37,3°C; Boa Vista (RR): 37,1°C; Itaperuna (RJ): 36,8°C e Cambuci (RJ): 36,6°C.
Entre as capitais, Boa Vista (RR) liderou a lista, com 37,1ºC. A capital capixaba vem na sequência, com 35ºC, seguida por Goiânia (GO): 33,8°C; Palmas (TO): 33,3°C e Belo Horizonte (MG): 33,0°C.
Na última quarta-feira (30), Ecoporanga também liderou a lista das maiores temperaturas, com 36,5ºC, enquanto Vitória ficou na terceira colocação entre as capitais, com 34,5ºC.