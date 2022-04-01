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Pelo segundo dia

De novo: cidade do Espírito Santo é a mais quente do Brasil

Após liderar a lista na quarta-feira (30), município do Noroeste do Estado registrou a maior temperatura do país nesta quinta-feira (31)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2022 às 07:19

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 07:19

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Sol entre coqueiros na Praça do Papa. Dia de calor na Grande Vitória - Editoria: CIdades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Calor no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
De novo e pelo segundo dia consecutivo, Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foi a cidade com a maior temperatura do Brasil, com 37,5ºC. Em Vitória, o calor também continua e o município subiu uma posição entre as capitais mais quentes do país, nesta quinta-feira (31), ficando em segundo lugar. 
As informações levantadas pelo Climatempo com base no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que atrás de Ecoporanga aparecem: Itaobim (MG): 37,3°C; Boa Vista (RR): 37,1°C; Itaperuna (RJ): 36,8°C e Cambuci (RJ): 36,6°C.
Entre as capitais, Boa Vista (RR) liderou a lista, com 37,1ºC. A capital capixaba vem na sequência, com 35ºC, seguida por Goiânia (GO): 33,8°C; Palmas (TO): 33,3°C e Belo Horizonte (MG): 33,0°C.
Na última quarta-feira (30), Ecoporanga também liderou a lista das maiores temperaturas, com 36,5ºC, enquanto Vitória ficou na terceira colocação entre as capitais, com 34,5ºC.

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