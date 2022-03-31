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ES teve a cidade mais quente do Brasil nesta quarta-feira (30)

Enquanto um município do Noroeste do Estado liderou a lista das cidades mais quentes, a capital Vitória ficou em terceiro entre as demais capitais brasileiras

Publicado em 31 de Março de 2022 às 08:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2022 às 08:27
Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Banhista se refresca na Curva da Jurema. Dia de calor na Grande Vitória - Editoria: CIdades - Foto: Vitor Jubini - GZ
ES teve a cidade mais quente do Brasil nesta quarta-feira (30) Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo teve a cidade mais quente do Brasil e Vitória ficou na terceira colocação entre as capitais brasileiras com os termômetros nas alturas nesta quarta-feira (30). As informações foram divulgadas pelo Climatempo, com base no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Ecoporanga, no Noroeste capixaba, liderou a lista das mais quentes, com 36,5ºC. Na sequência aprecem: Niterói (RJ): 36,3°C; Pão de Açúcar (AL); Seropédica (RJ): 36,2°C; Rio de Janeiro (RJ): 36,0°C; e Registro (SP): 35,9°C.
Entre as capitais, Vitória ficou na terceira posição, com 34,5ºC. Nas duas primeiras, o Rio de Janeiro (RJ): 36,0; e Boa Vista (RR): 35,6ºC. Em quarto está Goiânia (GO): 33,4ºC, seguida de Cuiabá (MT): 33,1ºC.
Nesta quinta-feira (31), ainda faz sol pela manhã, mas podem ocorrer pancadas de chuva com raios, no Centro-Sul capixaba, aliviando um pouco do calor nessa região.

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