ES teve a cidade mais quente do Brasil nesta quarta-feira (30)

O Espírito Santo teve a cidade mais quente do Brasil e Vitória ficou na terceira colocação entre as capitais brasileiras com os termômetros nas alturas nesta quarta-feira (30). As informações foram divulgadas pelo Climatempo, com base no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Ecoporanga, no Noroeste capixaba, liderou a lista das mais quentes, com 36,5ºC. Na sequência aprecem: Niterói (RJ): 36,3°C; Pão de Açúcar (AL); Seropédica (RJ): 36,2°C; Rio de Janeiro (RJ): 36,0°C; e Registro (SP): 35,9°C.
Entre as capitais, Vitória ficou na terceira posição, com 34,5ºC. Nas duas primeiras, o Rio de Janeiro (RJ): 36,0; e Boa Vista (RR): 35,6ºC. Em quarto está Goiânia (GO): 33,4ºC, seguida de Cuiabá (MT): 33,1ºC.
Nesta quinta-feira (31), ainda faz sol pela manhã, mas podem ocorrer pancadas de chuva com raios, no Centro-Sul capixaba, aliviando um pouco do calor nessa região.