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Regiões Sul e Serrana

ES recebe alertas de chuvas intensas e tempestades

Incaper também destacou a possibilidade de chuva com trovoadas devido ao aumento de nuvens a partir da tarde desta terça-feira (29)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 mar 2022 às 12:06

Publicado em 29 de Março de 2022 às 12:06

Tempo fechado e com chuva neste domingo (13/02) em Vitória
Regiões Sul e Serrana recebem alertas de tempestade, chuva intensa e ventos de 100 km/h Crédito: Vitor Jubini
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos, um de tempestade e o outro de chuva intensa, para as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo, válidos até as 10h desta quarta-feira (30). A mudança no tempo para essas localidades já estava prevista pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que destacou a possibilidade de chuva com trovoadas devido ao aumento de nuvens a partir da tarde desta terça-feira (29).
Nas cidades classificadas com o alerta laranja, de perigo para tempestade, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir os 100 km/h e há a possibilidade de queda de granizo. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Já as cidades em amarelo, apontadas com perigo potencial para chuvas intensas, chove entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em laranja:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Brejetuba
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Domingos Martins
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Presidente Kennedy
  23. São José do Calçado
  24. Vargem Alta
  25. Venda Nova do Imigrante
Cidades em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Brejetuba
  5. Conceição do Castelo
  6. Domingos Martins
  7. Iconha
  8. Itapemirim
  9. Itarana
  10. Laranja da Terra
  11. Marataízes
  12. Marechal Floriano
  13. Piúma
  14. Presidente Kennedy
  15. Rio Novo do Sul
  16. Santa Maria de Jetibá
  17. Vargem Alta
  18. Venda Nova do Imigrante

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