ES recebe alertas de chuvas intensas e tempestades

Nas cidades classificadas com o alerta laranja, de perigo para tempestade, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir os 100 km/h e há a possibilidade de queda de granizo. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.