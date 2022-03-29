ES recebe alertas de chuvas intensas e tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos, um de tempestade e o outro de chuva intensa, para as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo, válidos até as 10h desta quarta-feira (30). A mudança no tempo para essas localidades já estava prevista pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que destacou a possibilidade de chuva com trovoadas devido ao aumento de nuvens a partir da tarde desta terça-feira (29).
Nas cidades classificadas com o alerta laranja, de perigo para tempestade, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir os 100 km/h e há a possibilidade de queda de granizo. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Já as cidades em amarelo, apontadas com perigo potencial para chuvas intensas, chove entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em laranja:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Cidades em amarelo:
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Iconha
- Itapemirim
- Itarana
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante